На фоне кризиса немецкого автопрома последний крупный производитель в стране — концерн BMW — запустил программу масштабного сокращения рабочих мест по всему миру, пишет Handelsblatt. Предположительно, это затронет около 8 тыс. сотрудников, в основном — в самой Германии, рассказали агентству dpa источники в компании.

Сокращения планируется провести за счет естественного оттока персонала и увольнений по собственному желанию. Программа рассчитана на период с октября 2026 года по конец 2027 года и охватит тех сотрудников в ФРГ, которые не заняты непосредственно на производстве, сообщает газета.

Официально в BMW на момент публикации отказались прокомментировать эти планы и подтвердить число рабочих мест, которые попадут под сокращение.

Слухи о грядущих сокращениях пошли еще в середине июня, когда новый председатель правления Милан Неделькович выступил с предупреждением о снижении прибыли. Производственный совет тогда потребовал «немедленных и обязательных» переговоров. Как полагает издание, они проходили последние шесть недель в традиционной для концерна непубличной манере.

BMW оставался последним крупным автопроизводителем в Германии, который до сих пор обходился без масштабного сокращения рабочих мест. Ранее на эту меру были вынуждены пойти Volkswagen, Mercedes, Audi, Porsche. Все они объявили о сокращении еще в прошлом году, причем некоторые — в гораздо больших масштабах, чем BMW.

Более того, концерн Volkswagen уже запустил второй этап сокращений, который коснется десятков тысяч рабочих мест. На этой неделе входящая в его структуру компания Porsche начала сокращение еще 5 тыс. позиций. Аналогичные процессы проходят и у работающих с автопроизводителями поставщиков.

Немецкий автопром несет убытки из-за обвала продаж, резкого усиления конкуренции и ценового давления на китайском рынке, поясняет Handelsblatt. Дополнительные проблемы создают американские пошлины, постоянно растущая глобальная конкуренция со стороны Китая и кризис на Ближнем Востоке, влияющий на мировую экономику в целом.

В апреле The Wall Street Journal писала, что из-за колоссальных убытков немецкие автогиганты стали перепрофилироваться на «производство пушек», фактически превращая Германию в «оружейный завод» Европы.

В статье говорилось, что оборонный сектор масштабно развивается, в отличие от автопрома. Поэтому руководители последнего при поддержке властей предоставляют свои мощности для выпуска вооружений. Тем самым они пытаются спасти заводы от простоя и обеспечить местами уволенных квалифицированных рабочих.

Как отмечал WSJ, Volkswagen пытается договориться с израильскими компаниями о начале производства компонентов для системы «Железный купол», а один из ведущих мировых поставщиков автокомплектующих Schaeffler еще в 2025 году создал оборонное подразделение по выпуску двигателей для беспилотников, бортовых систем для бронетехники и компонентов для военной авиации.