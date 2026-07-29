Иран в ближайшие недели, как ожидается, получит первую партию из до 400 китайских переносных зенитно-ракетных комплексов. Об этом Reuters сообщили три источника, знакомые с условиями сделки. В МИД КНР эти сведения отвергли.

По словам собеседников агентства, контракт стоимостью $60-70 млн предусматривает закупку от 300 до 400 ПЗРК, в том числе QW-12 и FN-16 китайского производства. Это переносные системы с инфракрасным наведением, предназначенные для поражения низколетящих самолетов, вертолетов и беспилотников. Мобильность позволяет оперативно развертывать их вблизи любых важных объектов.

QW-12 был представлен в 2014 году. Он представляет собой модернизированную систему QW-2 («Цяньвэй-2») и оснащен лазерным неконтактным детонатором — устройством с лазерным лучом для поиска цели, которое взрывает заряд в нужный момент. FN-16 («Фейну-16») является модернизацией ПЗРК третьего поколения FN-6 («Фейну-6») и обладает улучшенными характеристиками в плане всеракурсной атаки и радиоэлектронной защиты. Комплекс был представлен в 2008 году.

Как утверждают источники, соглашение подписано с гонконгской компанией Zhongqing Baoshang International Investment, которая выступает посредником между иранской стороной и китайским поставщиком.

Reuters отмечает, что война с США и Израилем выявила уязвимости Ирана в защите военных объектов и стратегической инфраструктуры. На этом фоне Тегеран пытается усилить систему ближней противовоздушной обороны, а сделка с Китаем может стать одной из крупнейших известных закупок такого рода с начала конфликта, говорится в публикации.

При этом собеседники агентства предупредили, что сроки поставок, объемы и другие параметры сделки еще могут измениться. По согласованному сторонами плану первые поставки должны идти по воздуху из Урумчи на западе Китая, а затем через Пакистан в Иран. В Reuters уточняют, что источники не пояснили, будет ли этот транзит воздушным или наземным.

В Пекине информацию о сделке отвергли. «Соответствующие сообщения совершенно безосновательны. Китай последовательно играет роль в содействии миру и прекращению конфликта», — заявили в МИД КНР.

Пакистан также отрицает участие в возможных поставках. В пресс-службе армии страны заявили, что «домыслы о причастности Пакистана к поставкам Ирану средств ПВО из Китая полностью сфабрикованы и ложны».

Кроме того, Reuters пишет, что Тегеран изучал и сухопутные маршруты для более скрытной доставки китайских военных и двойного назначения компонентов, чтобы снизить риск срыва поставок.