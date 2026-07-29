Французский DJ Кavinsky (Венсан Пьер Клод Белорже) умер в возрасте 50 лет. Об этом сообщило французское издание Le Parisien со ссылкой на собственные источники.

По их словам, тело музыканта было обнаружено накануне вечером в его квартире в Париже.

Кavinsky был одной из заметных фигур французской электронной сцены. Широкую известность ему принес трек Nightcall, вошедший в саундтрек фильма «Драйв» Николаса Виндинга Рефна, вышедшего в 2011 году.

Летом 2024 года музыкант выступил на церемонии закрытия Олимпийских игр в Париже. На сцену к нему вышла бельгийская певица Анжель, которая исполнила новую версию культового трека.

Как пишет Le Parisien, это выступление вызвало новую волну интереса к песне по всему миру. В сентябре того же года вышла обновленная студийная версия Nightcall с участием Анжель и группы Phoenix.

Эта версия получила алмазный сертификат от Национального синдиката звукозаписывающей индустрии Франции SNEP и заняла третье место во французском музыкальном чарте.

Настоящее имя музыканта — Венсан Пьер Клод Белорже. Он родился 31 июля 1975 года в департаменте Сен-Сен-Дени.

Профессиональную карьеру в музыке Белорже начал в 2005 году. Свой первый сингл Testarossa Autodrive он посвятил автомобилю Ferrari Testarossa, который сам водил.

Толчком к созданию собственных треков для Кavinsky стала дружба с музыкантом Джексоном Фуржо и режиссером Кантеном Дюпье. До этого Белорже пробовал себя как актер и снялся в нескольких французских фильмах. Среди его актерских работ — роль в картине Дюпье Steak (2007), где также звучала музыка Кavinsky.

Дебютный студийный альбом артиста OutRun вышел в 2013 году и занял вторую строчку во французском чарте. Второй альбом Reborn был выпущен в 2022 году после семилетней творческой паузы.

Придуманный Белорже сценический персонаж Кavinsky внешне похож на самого музыканта, но с красными глазами и синей кожей. По созданной артистом легенде, его лирический герой попал в аварию на Testarossa в 1986 году и вернулся в виде зомби, чтобы творить электронную музыку.

Белорже объяснял, почему решил скрыть собственную личность за вымышленным персонажем.

«Кavinsky — это персонаж, которого я создал, потому что просто не мог поместить свое лицо на обложку пластинки. Показывать собственное лицо мне неинтересно. Я предпочитаю делать музыку и рассказывать историю, потому что для меня музыка связана с образами», — говорил музыкант.

Белорже также раскрывал смысл своей самой известной песни, объясняя сюжет истории персонажа.

«Nightcall — это просто история про зомби, который приходит домой к своей девушке и говорит: ладно, я уже не тот, но нам нужно поговорить», — объяснял музыкант.

Композиции Кavinsky звучали в нескольких видеоиграх, в том числе в Grand Theft Auto IV и Gran Turismo 5 Prologue — там использовалась обработка трека Testarossa Autodrive от продюсера SebastiAn.

В 2025 году ирландская рок-группа Inhaler выпустила гитарную кавер-версию Nightcall, которая позже была издана синглом на виниле.