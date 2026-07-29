Федеральная комиссия по связи США (FCC) запретила импорт новых моделей человекоподобных и четвероногих роботов из Китая, а также подключаемых силовых инверторов китайского производства. Об этом со ссылкой на представителей ведомства сообщает Reuters.

Ограничения уже вступили в силу. Они распространяются только на модели, которые пока не поступили в продажу.

Администрация Дональда Трампа таким образом старается защитить американскую цепочку поставок для искусственного интеллекта от угроз со стороны Китая — утечек данных, кибератак и перебоев в поставках, — а также подтолкнуть компании к переносу производства в США.

«Эти устройства могут создавать уязвимости в цепочках поставок, способные нарушить экономическую и национальную безопасность США, а также создать риски для кибербезопасности, которые угрожают американской критической инфраструктуре», — говорится в заявлении FCC.

Председатель комиссии Брендан Карр заявил, что ведомство продолжит делать все возможное для защиты критически важных цепочек поставок Америки.

В посольстве Китая в Вашингтоне отреагировали на решение, призвав принять во внимание интересы бизнеса.

«США должны услышать объективные и рациональные голоса деловых сообществ обеих стран», — заявили в дипмиссии, добавив, что Вашингтону следует «прекратить очернять китайские компании и угрожать им санкциями».

Пекин также предупредил, что примет все необходимые меры в ответ на любые действия, которые нанесут ущерб его интересам.

Аналитики прогнозируют широкое распространение человекоподобных роботов с «мозгом» на основе искусственного интеллекта в потребительском и промышленном секторах, а расширение дата-центров в США будет зависеть от надежных поставок инверторов.

Министр финансов США Скотт Бессент ранее предупреждал, что китайские компании, работающие в сфере искусственного интеллекта, могут попасть под американские санкции за похищение интеллектуальной собственности США.

Как отмечает Reuters, американские власти хотят избежать повторения ситуации с редкоземельными металлами — критически важным сырьем для технологического производства, добыча которых так плотно сосредоточена в Китае, что Пекин уже использовал доступ к ним как рычаг для получения выгодных условий на международной арене.

По данным источников агентства, после принятия решения FCC, вероятно, освободит от ограничений многих поставщиков, не связанных с Китаем, — как это уже происходило при запретах на зарубежные дроны и роутеры.

Новые правила касаются только моделей роботов и инверторов, которые еще не вышли на рынок. При этом у FCC есть полномочия отозвать разрешения на продажу уже одобренных моделей, поставленных в США ранее.

Трамп заявлял о технологических угрозах со стороны КНР еще на своем первом президентском сроке, когда публично обвинял китайские компании в хищении интеллектуальной собственности, а телекоммуникационных гигантов наподобие Huawei — в вынужденном шпионаже на государство.

На втором сроке Трамп, как отмечает Reuters, смягчил риторику — во многом из-за агрессивного использования Пекином экспортных ограничений на редкоземельные металлы в прошлом году.

Ограничение в первую очередь ударит по Unitree — мировому лидеру в производстве человекоподобных роботов, на долю которого приходится почти пятая часть глобального рынка, по данным Counterpoint Research.

Unitree — одна из трех китайских фирм, доминирующих в молодой и быстрорастущей отрасли роботостроения, — недавно попала в составленный Пентагоном «черный список» компаний, предположительно связанных с китайскими военными структурами. Включение в этот перечень часто предвещает более жесткие меры со стороны США, отмечает Reuters.

По данным аналитической компании Barclays, рынок человекоподобных роботов может достичь $200 млрд менее чем за десятилетие, а Unitree, чья заявка на IPO на китайской бирже была одобрена в июле, оценивается примерно в $5,9 млрд.

Ранее Unitree заключила партнерство с Nvidia для использования передового чипа Blackwell в качестве «мозга» одного из своих роботов. В Nvidia заявили, что данные с роботов остаются в США, а крупнейшими клиентами Unitree являются американские академические и исследовательские учреждения.

Противники технологического сотрудничества с Китаем опасаются, что роботы могут шпионить за ключевыми отраслями США, собирая данные для передачи Пекину или нарушая критически важные функции.

«Роботы собирают данные, которые могут быть использованы злоумышленниками для слежки за американцами, усиления возможностей иностранных спецслужб или удаленного захвата управления роботами», — говорится в заявлении FCC.

Решение комиссии поддержал республиканец из Мичигана Джон Мулинар, возглавляющий профильный комитет Палаты представителей по Китаю и ранее вносивший законопроект о проверках китайских роботов на угрозы национальной безопасности.

«Это решение защищает нашу страну и укрепляет отечественную индустрию робототехники», — заявил он.

Китай остается крупнейшим в мире производителем инверторов — лидерами отрасли являются компания Sungrow Power Supply и уже находящаяся под жесткими американскими санкциями Huawei. Пекин расширяет присутствие на западном рынке инверторов, снижая цены.

Ранее Reuters сообщало, что FCC готовила запрет на китайские инверторы после аналогичных мер, принятых в Европе, а также на фоне опасений по поводу перебоев в работе оборудования и установки в нем вредоносного программного обеспечения.

Власти США стремятся избежать повторения хакерской кампании, связываемой с китайским государством и получившей название Volt Typhoon, которую раскрыли в 2023 году. Тогда злоумышленники, взяв под контроль частные роутеры, пытались скрыть последующие атаки на критическую инфраструктуру Америки.

Министерство обороны США уже не может закупать солнечные фотоэлектрические элементы, модули и инверторы, произведенные «иностранными организациями, вызывающими озабоченность», включая китайские компании.