На фоне американо-иранского конфликта власти Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) пытаются возобновить дипломатические и экономические отношения с Ираном, одновременно с этим укрепляя военные связи с его противниками — Израилем и США. Об этом пишет Financial Times, называя подобную политику «смелым гамбитом».

В апреле, когда Вашингтон и Тегеран заключили временное перемирие, ОАЭ попытались перейти к разрядке в отношениях с Ираном, отмечает FT. В статье этот шаг называется «смесью прагматизма и реальной политики» и связывается со стремлением Эмиратов наладить экспорт углеводородов по Ормузскому проливу.

Как утверждается, первые признаки экономического сближения ОАЭ и Ирана стали заметны после телефонного разговора между эмиратским вице-президентом Мансуром ибн Заидом Аль Нахайяном и спикером иранского парламента, переговорщиком с США Мохаммад-Багером Галибафом. Беседа состоялась через неделю после объявления перемирия.

Сближение ОАЭ и Ирана усилилось после того, как в июне США и Иран подписали меморандум о взаимопонимании, который предполагает открытие Ормузского пролива. Как отмечает FT, аэропорт Дубая возобновил прием иранских авиарейсов, торговые суда стали вновь курсировать между странами, а руководство Эмиратов разрешило вернуться 20 тыс. иранцев с видом на жительство, которые оказались за границей во время боевых действий.

Высокопоставленный чиновник ОАЭ назвал разрядку отношений с Ираном частью стратегии по нормализации обстановки в регионе.

«Ястребиная позиция была первым этапом войны, затем мы продемонстрировали прагматизм. Мы не придерживаемся принятых решений, мы их дорабатываем», — сказал собеседник издания.

Президент ОАЭ шейх Мухаммед ибн Заид Аль Нахайян поручил курировать налаживание отношений с Ираном трем своим братьям: вице-президенту шейху Мансуру ибн Заид Аль Нахайяну, главе МИДа шейху Абдулле ибн Заид Аль Нахайяну и советнику по нацбезопасности шейху Тахнуну ибн Шахбут Аль Нахайяну, утверждают источники FT.

«Иран пришел и сказал: „Давайте поговорим“, и было бы глупо отказываться, когда твой противник делает шаг навстречу. Вторая причина деэскалации — это осознание, что после всего случившегося война ничего не решит — она не приведет ни к концу режима, ни к поражению иранского Корпуса стражей исламской революции», — заявил газете экс-советник президента ОАЭ Абдулхалек Абдулла.

FT указывает, что для экономики ОАЭ важны коммерческие связи с Ираном, а эмиратские шейхи рассчитывают, что зависимость Тегерана от Абу-Даби станет гарантией поддержания взаимовыгодных отношений.

Несмотря на разрядку, ОАЭ сохраняют глубокое недоверие по отношению к Ирану, параллельно углубляя оборонное сотрудничество с Израилем и США, пишет газета. В частности, в первые недели конфликта на Ближнем Востоке Израиль развернул в Эмиратах батареи систем ПВО «Железный купол», напоминает издание.

«Израильские оборонные компании активно работают в ОАЭ и находятся здесь постоянно. Некоторые работали здесь и до войны, но теперь масштаб стал гораздо больше», — сказал газете израильский чиновник.

Издание также пишет, что за последние месяцы в Абу-Даби вдвое увеличилось число израильских дипломатов.

Нынешнюю ситуацию в ОАЭ оценивают как «хрупкий, но обнадеживающий мир», отмечают источники FT.