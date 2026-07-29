Лидер «Справедливой России», глава фракции СР в Госдуме Сергей Миронов в разговоре с RTVI назвал бедность и неравенство главными причинами низкой рождаемости и призвал поднимать зарплаты.

Парламентарий обратил внимание на данные комитета Госдумы по защите семьи, согласно которым за пять лет суммарный коэффициент рождаемости снизился с 1,5 до 1,4, несмотря на расходы бюджетной системы на пособия в размере 4,5 трлн рублей.

«Все пособия для семей с детьми не произвели на рождаемость никакого эффекта, и это было ожидаемо. Когда люди обеспечены и уверены в своем будущем, они создают большие семьи, а в тесноте и нищете практически никто детей не заводит. Эту простую мысль старательно игнорируют критики наших инициатив по повышению МРОТ до 60 тыс. рублей, справедливым налогам для богачей и альтернативам ипотеке», — сказал Миронов.

Он посетовал, что правительство не хочет бороться с бедностью и неравенством и не желает «даже замечать этих проблем», а вместо этого рассчитывает «откупиться от вымирания страны и желательно подешевле».

По словам Миронова, демография и борьба с бедностью и неравенством должны быть приоритетом при принятии каждого закона и любого решения исполнительных властей и ЦБ РФ.

«Много семей решатся на первого, второго, третьего и последующих детей, зная, что жить придется на пособия? А семья с просторным жильем, в которой мужчина зарабатывает достаточно, чтобы обеспечить все необходимое себе, жене в декрете и нескольким детям, спокойно заведет троих-пятерых малышей», — заявил парламентарий.

Такая ситуация должна стать нормой, и тогда страна перестанет вымирать, подчеркнул Миронов.

«Для этого надо повышать зарплаты везде, а не только в двух-трех мегаполисах, поднимать налоги для самых богатых, прекращать вывоз капитала, настраивать экономику на интенсивное развитие, а не делать из банков и сырьевиков две сверхприбыльные отрасли, на которые пашет вся Россия», — отметил политик.

Деньги на справедливые зарплаты и доступное жилье в стране есть, убежден Миронов.