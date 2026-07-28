Власти Финляндии закрыли часть своего воздушного и морского пространства. Речь идет об участках в районе городов Котка и Хамина у южного побережья страны вблизи границы с Россией, передает Yle.

Решение вступило в силу после 8:00 28 июля. Как утверждается, это «превентивная мера», направленная на обеспечение безопасности для противодействия атакам беспилотников.

В Главном штабе Вооруженных сил Финляндии заявили Yle, что ограничения вводятся для возможности реагирования в случае, если дроны залетят на территорию республики.

18 июля финские власти вводили временные ограничения на морское сообщение в восточной части Финского залива из-за атак украинских БПЛА на территорию РФ.

Дроны ВСУ несколько раз залетали в Финляндию в ходе атак на Ленинградскую область. Киев впоследствии приносил извинения Хельсинки. Аналогичные инциденты с украинскими дронами происходили в Литве, Латвии и Эстонии. Власти стран Балтии утверждали, что БПЛА залетели на их территорию, сбившись с курса.

Депутат Госдумы генерал-лейтенант запаса Андрей Гурулев в разговоре с RTVI называл нереальным полное прекращение судоходства в Финском заливе со стороны Финляндии.