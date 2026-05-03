На фоне ночной массированной атаки беспилотников на Ленинградскую область России Финляндия и Эстония сообщили о нарушении их воздушного пространства неопознанными дронами. О потенциальной угрозе предупреждала и Латвия. В эстонском Минобороны позднее подтвердили, что залетевший дрон был украинским, сообщает LRT.lt.

Финляндия

«В воскресенье, 3 мая, ВВС зафиксировали беспилотник, летевший в районе Виролахти, недалеко от границы с Россией. Модель и происхождение беспилотника не установлены», — сказано в отчете финского Минобороны.

Там добавили, что дрон затем покинул воздушное пространство страны. Ее пограничная служба начала расследование, о ходе которого власти обещают информировать по мере выявления фактов.

Журналист Yle, находившийся на относительно небольшом расстоянии от района Виролахти, рассказал, что был разбужен звуком пролетавших истребителей. Он также слышал два громких хлопка, после которых ударной волной сотрясло окна.

«Примерно в течение полутора часов после этого над районом постоянно пролетали самолеты, примерно каждые пять-десять минут», — сообщил он.

Жители одного из коттеджей в Виролахти тоже свидетельствуют о хлопках, после которых сотрясались стекла.

Финские СМИ связывают вторжение беспилотника с ночной массированной атакой дронов на Ленинградскую область со стороны Украины.

Yle отмечает, что воскресное нарушение воздушного пространства беспилотником — уже пятое по счету в Финляндии. В предыдущих четырех случаях — в конце марта и начале апреля — дроны падали на территории страны. Их идентифицировали как украинские аппараты, летевшие атаковать Россию.

Эстония и Латвия

В Эстонии предупреждения о беспилотной опасности были выданы минувшей ночью жителям уездов Вырумаа и Ида-Вирумаа, которые граничат с Псковской и Ленинградской областями России.

Как заявил глава департамента стратегических коммуникаций Сил обороны Эстонии полковник Уку Арольдс, во время масштабных ударов ВСУ по северо-западу России некоторые дроны двигались вдоль восточной границы Эстонии, и один из них временно вошел в воздушное пространство страны.

«Дроны летели параллельно воздушному пространству Эстонии, за пределами границы, однако, по-видимому, из-за помех возник риск, что некоторые из них могут попасть на территорию Эстонии. Один из них ненадолго туда залетел и, насколько сейчас известно, вернулся, не причинив никакого ущерба», — сказал Арольдс.

Латвия также ночью предупреждала о возможной беспилотной угрозе, которую сняли после 7 утра по местному времени.

Предупреждения России

В начале апреля официальный представитель МИД России Мария Захарова пригрозила странам Балтии последствиями в связи с тем, что они предоставляют свое воздушное пространство для пролета украинских беспилотников, атакующих Россию. Эстония, Литва и Латвия ответили, что никогда открывали свое небо для таких ударов.

В середине апреля Минобороны России заявило о превращении европейских стран в «стратегический тыл Украины». В ведомстве считают, что эти государства наращивают производство и увеличивают поставки для ударов ВСУ по России, что Москва расценивает как «намеренный шаг, ведущий к резкой эскалации».

Позднее секретарь Совбеза России Сергей Шойгу предупредил Финляндию, Эстонию, Латвию и Литву о праве Москвы на самооборону, если через их воздушное пространство осуществляются удары украинских беспилотников.