В Ленинградской области в результате масштабной атаки БПЛА произошел пожар в торговом порту Приморска, пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко.

По его словам, в общей сложности над регионом было сбито более 60 беспилотников. Отбой воздушной опасности объявили в 8:35.

«Сегодня ночью Ленинградская область отразила массированную атаку, сбито более 60 вражеских БПЛА. В результате отражения атаки в Приморске возникло возгорание, на данный момент последствия возгорания ликвидированы. Разлива нефтепродуктов не зафиксировано. Благодарю наших военных за защиту Ленинградского неба», — заявил Дрозденко.

Телеграм-канал Baza пишет, что более 70 рейсов задержаны и почти два десятка отменены в Пулково после ночной атаки БПЛА на Ленобласть. Ограничения на прилет и вылет бортов длились шесть часов. Некоторые самолеты, которые не смогли приземлиться, были уведены на другие аэродромы. Сейчас режим беспилотной опасности снят.

По данным Минобороны, за ночь системы ПВО перехватили и уничтожили 334 дрона самолетного типа над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской, Нижегородской, Новгородской, Орловской, Псковской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской областями, Подмосковьем и Крымом.

Одной из самых массированных атак подверглась Брянская область — там были сбиты 143 БПЛА, рассказал губернатор Александр Богомаз. Он добавил, что пострадавших и разрушений нет.

Москву за ночь пытались атаковать дважды: мэр Сергей Собянин сообщал об уничтожении двух дронов — в 0:29 и 3:23. На местах падения обломков работали экстренные службы.

Губернатор Смоленской области Василий Анохин рассказал, что над регионом был сбит 21 беспилотник, обломки одного из них попали в жилую многоэтажку.

«К сожалению, пострадали мирные граждане — двое взрослых и один ребенок. Госпитализирован один взрослый мужчина в состоянии средней степени тяжести. Женщина и ребенок находятся на амбулаторном лечении, их состояние удовлетворительное», — добавил он.

Накануне, 2 мая, шесть дронов сбили над Московской областью — над Истрой, Одинцово, Чеховом, Солнечногорском, Волоколамском и Коломной, еще один подавили средствами РЭБ, рассказал губернатор Андрей Воробьев. Он также сообщил о гибели 77-летнего жителя деревни Чернево Волоколамского округа, выразив соболезнования его семье.