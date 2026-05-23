Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что покинет свой пост, если этого потребуют от 300 до 500 тысяч жителей республики, сообщает Armenpress. Остаться во главе правительства он пообещал, если получит поддержку 700 тысяч избирателей (50% от их общей численности) + 1 человек.

Такое объявление председатель армянского правительства сделал 23 мая во время посещения ереванского района Аван, где вместе с представителями своей партии «Гражданский договор» раздавал агитационные материалы и призывал граждан участвовать в предстоящих 7 июня парламентских выборах.

Обращаясь к избирателям, Пашинян сформулировал условия, при которых готов остаться у власти или покинуть пост:

«Если 700 тыс. человек — это более 50% избирателей — скажут: “Никол, оставайся”, Никол останется. Если люди скажут: “Никол, уходи”, кто такой Никол, чтобы не уйти? Никол — слуга народа».

По словам армянского премьера, в республике «все решает народ», мнение которого является «стержнем сегодняшней Армении» и его собственной политической деятельности.

Это не первый случай, когда Пашинян публично говорит об условиях отказа от премьерского поста. В 2023 году он заявлял, что не цепляется за власть и готов уйти в отставку, — но лишь после того, как удостоверится, что это решит все проблемы страны.

«Если я знаю, что все проблемы будут решены моей отставкой, я сделаю это в следующую секунду. В отличие от вас я не завишу от кресла», — сказал глава правительства Армении, выступая перед Национальным собранием (парламентом).

В апреле 2021 года Пашинян подал в отставку, чтобы запустить процедуру перевыборов парламента и тем самым вывести Армению из глубокого политического кризиса, обусловленного поражением в противостоянии с Азербайджаном за Карабах.