Швеция поддерживает вступление Украины в НАТО. Об этом, как передает Politico, заявил министр обороны королевства Пол Йонсон. По его мнению, Киев усилит альянс за счет своей армии и оборонной промышленности.

«Все европейские страны должны иметь право вступить в НАТО, если они соответствуют требованиям. Никто не должен иметь права вето по этому вопросу. Такова наша позиция», — сказал Йонсон.

Среди аргументов в пользу сближения Украины с НАТО шведский министр назвал численность украинских вооруженных сил, их боевой опыт и потенциал оборонной промышленности.

По его словам, военный потенциал Киева — это важный фактор безопасности Европы, а украинский оборонный рынок после начала конфликта с Россией стал одним из самых эффективных на континенте.

«Где еще в Европе мы найдем более 110 бригад? Где еще в Европе мы найдем такую инновационную систему, как у Украины? Где еще мы найдем такой промышленный потенциал?» — озвучил он риторический вопросы.

При этом Йонсон признал, что среди союзников консенсуса нет: часть стран выступает против членства Украины, опасаясь эскалации с Россией или втягивания альянса в активный конфликт. Однако это, по его словам, позицию Стокгольма не меняет.

Помимо членства в НАТО, Стокгольм поддерживает и вступление Украины в Евросоюз.

Швеция — один из крупнейших военных доноров Украины: королевство поставляет Киеву танки, боевую технику, средства ПВО, передовые системы вооружений, боеприпасы, самолеты воздушного наблюдения и управления.

Также Стокгольм участвует в развитии украинской оборонной промышленности — в том числе в производстве дальнобойных дронов и ракет — и осуществляет прямые инвестиции в оборонно-промышленную базу Украины.

Генсек НАТО Марк Рютте, выступая 21 мая на совместной пресс-конференции с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном, особо отметил вклад Стокгольма, в том числе в рамках PURL — списка приоритетных потребностей Украины, обеспечивающего быструю поставку критически важного американского оборудования и боеприпасов.

«Поддержка Украины — не благотворительность, а инвестиция в нашу общую безопасность», — заявил Рютте.