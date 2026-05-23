Американская разведка сообщила, что фиксирует резкий рост активности российских и китайских спецслужб на Кубе, пишет The Wall Street Journal. На основе этих данных Вашингтон, вероятно, усилит давление на Гавану, отмечает газета.

По данным издания, с 2023 года Москва и Пекин примерно втрое увеличили численность разведперсонала на острове и вложились в модернизацию объектов радиоэлектронной разведки. В статье говорится, что на Кубе насчитывается 18 объектов радиоэлектронной разведки, из которых, по американским данным, Китай контролирует три, а Россия — два.

По информации WSJ, главными целями спецслужб, предположительно, являются штаб Центрального командования США в Тампе и штаб Южного командования близ Майами: оба объекта находятся в пределах радиуса перехвата с Кубы.

Речь идет преимущественно о перехвате незасекреченных каналов связи, данных о ракетных пусках и сведений о перемещении кораблей, говорится в статье. Эти сведения, как пишет WSJ, дают администрации президента США Дональда Трампа дополнительные аргументы для ужесточения давления на Гавану, отмечает WSJ.

Ранее госсекретарь Марко Рубио публично обвинил Кубу в предоставлении площадки для российских и китайских разведывательных операций и предупредил, что «Вашингтон не допустит, чтобы какой-либо иностранный военный, разведывательный или силовой аппарат действовал безнаказанно всего в 90 милях от берегов Соединенных Штатов».

Также он заявил, что Куба привыкла «выигрывать время и пережидать», однако на этот раз все, по мнению Вашингтона, будет иначе: «Мы очень серьезны».

В середине мая директор ЦРУ Джон Рэтклифф прилетел в Гавану и встретился с министром внутренних дел Лазаро Альваресом Касасом и кубинскими разведчиками. «Окно возможностей не останется открытым бесконечно, и Куба не может продолжать быть платформой для противников, продвигающих враждебные повестки в полушарии», — предупредил Рэтклифф.

В кубинском МИД на это ответили, что Гавана «никогда не угрожала США».

Ранее Вашингтон назвал Кубу «чрезвычайной угрозой», активизировал наблюдение с помощью беспилотников и спутников, а также расширил санкционное давление. Принятый в декабре 2025 года закон об оборонных ассигнованиях обязывает Пентагон представить Конгрессу до июня 2026 года доклад о разведывательных возможностях Китая и России на Кубе.

17 мая Axios сообщил, что «Остров свободы» приобрел более 300 военных дронов — в частности, обсуждается возможность их применения против объектов США, в том числе против базы Гуантанамо, военных кораблей и города Ки-Уэст. Глава кубинского МИД Бруно Родригес, комментируя статью, подчеркнул, что Гавана имеет право на самооборону, но не собирается ни на кого нападать.

Москва обвинение отвергает. Аналогичной позиции придерживается и Пекин: например, официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь назвал сотрудничество с Кубой «законным, прозрачным и соответствующим международному праву» и обвинил США в «выдумывании поводов и распространении слухов».