В США экстрадировали задержанного в Турции гражданина Ирака, который планировал убийство дочери президента США Иванки Трамп. Как утверждают источники The New York Post, на момент задержания он якобы собирался выехать в Россию.

32-летний Мохаммад Бакер Саад Давуд Аль-Саади, прошедший подготовку в иранском Корпусе стражей исламской революции (КСИР), был задержан в Турции 15 мая 2026 года и выдан США. Сейчас его содержат в следственном изоляторе в Бруклине — там же, где сидит захваченный американцами венесуэльский лидер Николас Мадуро.

По данным источников NYP, Аль-Саади дал клятву расправиться с Иванкой Трамп и на момент задержания имел при себе схематичный план ее дома во Флориде.

Мотивом планируемого покушения якобы была месть за уничтожение иранского генерала Касема Сулеймани, которого Аль-Саади считал своим наставником и вторым отцом. Глава элитного спецподразделения «Кудс» был убит шесть лет назад в результате удара американского беспилотника в Багдаде.

Аль-Саади вырос в Багдаде, где его воспитывала мать — уроженка Ирака. Его отец, иранский бригадный генерал Ахмад Каземи, погиб в 2006 году. После обучения в КСИР Аль-Саади открыл туристическое агентство, специализирующееся на религиозных паломничествах, — это создало ему легальное прикрытие для поездок по всему миру.

При аресте у Аль-Саади обнаружили иракский служебный паспорт — специальный проездной документ, который выдается с согласия премьер-министра Ирака. Он позволял подозреваемому свободно передвигаться, проходить досмотр в аэропортах по минимизированной процедуре и пользоваться VIP-залами.

Аль-Саади вел активную жизнь в соцсетях: выкладывал фото на фоне Эйфелевой башни, небоскребов Петронас в Куала-Лумпуре, селфи на байдарке и снимки на фоне ракет. В федеральном обвинительном заключении фигурируют кадры из его Snapchat, где он совещается с Сулеймани на военном объекте, изучая карты и оборудование.

Бывший заместитель военного атташе в посольстве Ирака в Вашингтоне Энтифад Канбар рассказал NYP, что после гибели Сулеймани Аль-Саади «ходил и говорил», что нужно «сжечь дом Трампа» и убить его дочь.

Через семь месяцев после смерти наставника Аль-Саади написал в X: «Я покину соцсети и выключу все телефоны, пока американский враг не будет повержен… победа или мученичество».

Впрочем, вскоре он нарушил собственный зарок и продолжил делать публикации в соцсетях. Например, в 2025 году Аль-Саади назвал Сулеймани и других иранских командиров, убитых американцами, «мучениками». По данным следствия, он также разослал потенциальным жертвам через Snapchat фотографии пистолета с глушителем.

Кроме того, подозреваемый публиковал в соцсети X карту элитного района Флориды, где находится дом Иванки Трамп и ее мужа Джареда Кушнера — особняк стоимостью $24 млн. К посту прилагалась угроза на арабском языке:

«Знайте, что ни ваши дворцы, ни Секретная служба не защитят вас. Сейчас мы находимся на стадии наблюдения и анализа. Наша месть — это вопрос времени».

По данным следствия, Аль-Саади являлся агентом иракской группировки «Катаиб Хезболла» и иранского КСИР. Он якобы поддерживал тесные отношения с преемником Сулеймани — бригадным генералом Исмаилом Каани, который «снабжал его ресурсами».

Минюст США вменил Аль-Саади 18 нападений и попыток нападений в Европе и Америке. В их числе — поджог отделения Bank of New York Mellon в Амстердаме в марте, нападение с ножом на двух евреев в Лондоне в апреле и стрельба у здания консульства США в Торонто. Следователи полагают, что он координировал взрыв синагоги в бельгийском Льеже, поджог храма в Роттердаме и другие атаки на еврейские цели.

NYP отмечает, что Иванка Трамп исповедует иудаизм, который приняла еще до свадьбы с Кушнером.