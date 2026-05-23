Число погибших при ударе ВСУ по колледжу в Старобельске выросло до 10, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник. В общей сложности 48 человек пострадали, местонахождение 11 студентов пока неизвестно, добавил он.

«Это страшные часы ожидания… Это общая боль нашей республики, это общая боль всей страны. Приношу глубокие соболезнования родителям и близким погибших детей», — написал в телеграм-канале Пасечник.

Спасательные работы на месте происшествия продолжаются. МЧС усилило группировку за счет горноспасательных подразделений.

В ночь на 22 мая был нанесен удар по учебному корпусу и общежитию филиала Луганского государственного педагогического университета в Старобельске. В этот момент, по официальным данным, в пятиэтажном общежитии находились 86 подростков от 14 до 18 лет и один сотрудник.

По словам президента России Владимира Путина, атака была преднамеренной и проведена в три волны — 16 беспилотников нанесли удары по одному и тому же месту. Разрушены три здания колледжа, общежитие обрушилось до уровня второго этажа.

В Старобельском муниципальном округе введен режим ЧС. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте по ч. 3 ст. 205 УК РФ.

Помощник главы Минздрава Алексей Кузнецов сообщил, что пятеро пострадавших при атаке на общежитие колледжа находятся в тяжелом состоянии, один из них — в особо тяжелом. Всего в больницах ЛНР находятся 10 человек, еще 32 человека получили амбулаторную помощь.

В пункте временного размещения работают психологи и медики, родственникам оказывается поддержка. К разбору завалов подключились волонтеры и жители региона.

По запросу РФ было проведено экстренное заседание Совета Безопасности ООН. Постпред России в ООН Василий Небензя назвал удар военным преступлением с точки зрения международного гуманитарного права.

«Этот преднамеренный удар по гражданскому объекту был совершен с целью максимального количества жертв. Подобные удары дальнобойным оружием, поставленным киевскому режиму странами НАТО, включая БПЛА, осуществляются при техническом содействии иностранных специалистов из известных стран альянса. Мы располагаем достоверной информацией, что западные столицы снабжают ВСУ разведданными и помогают с целенаведением», — заявил он.

МИД России также указал на причастность специалистов НАТО к атаке. Официальный представитель ведомства Мария Захарова сообщила в своем телеграм-канале, что после заявлений представителей западных стран о том, будто ударов ВСУ по колледжу в Старобельске не было, Москва организует для аккредитованных иностранных корреспондентов посещение места трагедии.

«Надеюсь, у ВВС и CNN отпуск не случится», — написала дипломат.

Кроме того, удар по учебному учреждению осудили в ООН.

«Мы решительно осуждаем любые нападения на гражданских лиц и гражданскую инфраструктуру, где бы они ни происходили. Такие нападения запрещены международным гуманитарным правом и должны быть немедленно прекращены», — сказал пресс-секретарь генсека международной организации Стефан Дюжаррик, призвав стороны воздержаться от действий, способных привести к дальнейшей эскалации.