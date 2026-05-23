Роспотребнадзор приостановил продажу и распорядился изъять из оборота несколько видов алкогольной продукции армянского производства, включая коньяки и вина, сообщается на сайте ведомства. Ограничения затронули три компании: «ВЕДИ-АЛКО», Абовянский коньячный завод и Винно-коньячный дом «Шахназарян».

Каким именно нормативам Евразийского экономического союза (ЕАЭС) не соответствует армянский алкоголь, надзорное ведомство не уточнило. Информацию о приостановке продаж и необходимости изъятия продукции направили импортерам и торговым сетям. В Роспотребнадзоре заверили, что ситуация под контролем.

В список некачественной продукции попали:

красное полусладкое вино «Гетап Вернашен» и белое сухое вино «Веди Алко» из линейки «Легенды ARNI», произведенные «ВЕДИ-АЛКО»,

«Армянский коньяк 5 звезд» с завода Абовяна,

семилетний коньяк «Шахназарян ХО» от Винно-коньячного дома «Шахназарян».

Это не первое ограничение в отношении армянских товаров за последние дни. Накануне Роспотребнадзор приостановил ввоз и оборот в России всех партий минеральной воды «Джермук». В качестве причины было указано несоответствие маркировке и нарушение техрегламента ЕАЭС: в воде выявили превышение содержания гидрокарбоната, хлоридов и сульфатов.

До этого «Джермук» аналогичным образом запрещали к ввозу и обороту в РФ около трех недель назад: тогда в этой воде тоже было выявлено превышение предельного допустимого уровня гидрокарбонат-иона, хлоридов и сульфатов.

Кроме того, на этой неделе Россельхознадзор ограничил ввоз цветов из Армении. Как сообщили в ведомстве, проверка показала, что при поставке 96,2 млн единиц цветочной продукции из республики было обнаружено 135 карантинных для ЕАЭС объектов. Ограничения будут действовать до завершения инспекции местных теплиц и могут быть сняты в случае ее положительного исхода.

Также в Россельхознадзоре предупредили о проблемах с овощами и фруктами, импортируемыми из Армении.

Глава армянского правительства Никол Пашинян отреагировал на ограничительные меры сдержанно, напомнив, что «такие ситуации были десятки раз» — и с различными товарами. По его словам, подобные проблемы постоянно обсуждаются на саммитах ЕАЭС и заседаниях межправительственного совета стран-участниц.

При этом на саммит ЕАЭС, который состоится 28-29 мая в Казахстане, Пашинян не поедет: сославшись на предвыборную кампанию и другие дела, он отправляет вместо себя зампреда правительства Мгера Григоряна.

В сочетании с новостью о том, что Армения впервые в своей истории начала экспорт оружия собственного производства, и визитом президента Украины Владимира Зеленского в Ереван это вызвало негативную реакцию в России. В частности, спикер Госдумы Вячеслав Володин указал на нерентабельность скидок, которые РФ делает на поставляемый в Армению газ, и обвинил Пашиняна в проведении «недружественной политики».