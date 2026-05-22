Запрет на ввоз в Россию цветов из Армении и другие меры продиктованы общим состоянием российско-армянских отношений, а не только фитосанитарными нарушениями. Об этом в беседе с RTVI сообщил первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин.

С 22 мая Россельхознадзор ввел временный запрет на ввоз цветов из Армении: с начала года при ввозе 96,2 млн штук цветочной продукции было выявлено 135 случаев обнаружения карантинных объектов — 77% от общего числа выявлений за 2025 год. Глава ведомства Сергей Данкверт уточнил, что претензии касаются не только цветов: «У нас и с овощами, и с фруктами возникают проблемы», — сказал он. Армянский премьер-министр Никол Пашинян охарактеризовал ситуацию как «рабочую» и обычную для ЕАЭС. «Подобная ситуация за последние 8 лет была десятки раз, и не только фитосанитарные — другие проблемы тоже были, связанные с другими товарами, и на заседаниях ЕАЭС мы эти проблемы обсуждаем», — заявил премьер.

Затулин отметил, что нынешние меры «продиктованы анализом взаимоотношений с Арменией на современном этапе».

«Я хотел бы подчеркнуть, что эти меры меньше всего хотелось бы применять по отношению к производителям Армении, но производители Армении, как мне кажется, должны понимать, что курс правительства страны, в которой они живут, направлен на разрыв отношений, создание проблем для России. Поэтому, собственно, удивляться нечему», — сказал депутат.

Он добавил, что цветами и овощами дело не ограничится, если политический курс Пашиняна останется прежним.

«Мы не хотим слышать из Еревана угрозы в адрес Красной площади, от кого бы они ни исходили, без всякой реакции со стороны самого армянского премьера и его команды. Мы отдаем должное тому, что полтора года назад по инициативе правительства принят закон о начале [процесса] вступления Армении в ЕС — без приглашения в Европейский союз. Даже саммит, который 4—5 мая так помпезно проходил в Ереване, такого приглашения Армении не предоставил», — напомнил парламентарий.

Затулин добавил, что власти Армении «трудятся над тем, чтобы создать как можно больше проблем для людей и предприятий из России»: например, арестовывают российских предпринимателей, упомянув в этом контексте миллиардера Самвела Карапетяна.

Депутат также напомнил о дорожной карте, подписанной по итогам европейского саммита: документ предусматривает вывод из эксплуатации к 2040 году единственного энергоблока армянской АЭС, обеспечивающего треть электроэнергии республики, — под предлогом того, что к тому времени появится альтернативная генерация или будут закуплены у США модульные атомные станции, которых пока не существует.

«На этом фоне приходится думать не о цветах, не о фруктах и не о хорошем настроении, а о том, что страна уже приостановила членство в ОДКБ, хотя это на самом деле не предусмотрено уставом, под которым она подписывается. <…> [Но] правительство — не люди, и мы понимаем, что в стране далеко не все разделяют эту точку зрения. [Однако] на межгосударственном уровне приходится иметь дело с теми, кто представляет власть, а не с теми, кто ее критикует. Будет другой подход, будут другие люди — будут и другие разговоры, и, я уверен, другие решения», — подчеркнул Затулин.