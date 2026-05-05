Президент Франции Эмманюэль Макрон, который поощряет Армению в отказе от «имперского» покровительства России, сам ведет себя как наследник имперского прошлого своей страны, желая «всех учить». Такое мнение в разговоре с RTVI выразил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин.

«Было время, когда Франция сама себя считала империей, и это время давно прошло. Желание, тем не менее, всех учить, наставлять и доминировать, по крайней мере у президента Франции, уходящего со своего поста в следующем году, на самом деле сохранилось», — заявил он.

Парламентарий назвал «анекдотом» пребывание Макрона в Ереване в рамках саммита Европейского политического общества и первого саммита Армения — ЕС.

«Он спел песню Шарля Азнавура под аккомпанемент барабана, на котором играл [премьер Армении] Никол Пашинян, он потрепал по холке собак во время пробежки в Ереване. Собственно говоря, бег на людях становится главным средством Макрона произвести впечатление на иностранные столицы», — сказал Затулин.

В своих выступлениях на саммите и на форуме «Ереванский диалог» французский лидер «наговорил очень много слов», продолжил депутат. Он считает, что главным желанием Макрона было «доказать, что Армении нет никакого смысла больше сотрудничать с Россией, потому что на место России пришла настоящая Европа в его лице и в лице его партнеров по Европейскому союзу».

«Они приветствуют, например, развитие товарооборота Азербайджана с Ереваном и говорят об этом как о деле, в котором они готовы посредничать и помогать, при этом ни одного килограмма французских товаров по этим дорогам никто не направляет», — заметил первый замглавы думского комитета.

Он также упомянул, что европейские лидеры «с большим удовольствием» подписали с правительством Пашиняна соглашение о выводе из эксплуатации Армянской АЭС.

Речь идет о Мецаморской (Армянской) АЭС, которая была построена в советские годы и законсервирована после Спитакского землетрясения в 1998-м. В 1995 году один из двух энергоблоков станции снова запустили. Она остается единственной на Южном Кавказе действующей АЭС и вырабатывает в среднем 30-40% электроэнергии страны. Эксплуатация станции продлевается благодаря сотрудничеству с компанией «Русатом сервис».

По словам Затулина, вместо того, чтобы отметить продуктивность Армянской АЭС, которая на единственном энергоблоке обеспечивает треть потребностей страны, представители Запада «рассказывают армянскому народу байки».

Депутат напомнил, что вице-президент США Джей Ди Вэнс в ходе своего февральского визита в Ереван обещал поставку малых модульных реакторов «на целый миллиард долларов». Однако пока эти реакторы существуют только на бумаге, «до сих пор никаких испытаний, никаких образцов не существует», подчеркнул он.

«Вот в таком духе вешать лапшу на уши, конечно, можно. При этом <…> ни вот этого вожделенного безвиза, о котором грезили, ни вступления в Европейский союз (закон по этому поводу Пашинян протащил через парламент в марте 2025 года), ничего этого нет. Вместо этого — слова, слова, слова, объятия, поцелуи, демонстрация солидарности, выделение денег на печеньки в борьбе с гибридными угрозами России и так далее, и так далее», — указал Затулин.

Он также обратил внимание, что в ходе евросаммита в Ереване не поднимались темы беженцев из Нагорного Карабаха или «политических репрессий» в Армении против Армянской апостольской церкви. Этого участники форума просто «не заметили», сказал собеседник RTVI.

«Собственно говоря, ни о безопасности Армении, ни о решении проблем Армении, связанных с провалом во внутренней и внешней политики, утратой исторических земель в Нагорном Карабахе, с которых вынуждено было уйти все население, — ничего, об этом ни слова не сказано. Зато господин Макрон как выдающийся специалист в новейшей истории принялся рассуждать о том, что Россия не оказала Армении помощи… А что, Франция оказала какую-нибудь помощь Армении когда-либо в какой-либо военной ситуации, что сейчас, что 100 лет назад?» — задал вопрос Затулин.

Он сделал вывод, что вся встреча западных лидеров с Пашиняном «была заквашена» лишь на желании поддержать его «в борьбе за отрыв Армении от России» и заодно — поддержать его самого перед парламентскими выборами 7 июня.

«Вот и все. Сами визитеры, по крайней мере, некоторые из них, решили по-быстрому перебраться из Еревана в Баку, где говорят все те же слова, только уже в отношении Азербайджана», — подытожил Константин Затулин.

На предстоящих выборах партии Пашиняна «Гражданский договор» будет противостоять оппозиция в лице «Сильной Армении» во главе с российским миллиардером, основателем группы компаний «Ташир» Самвелом Карапетяном. В августе 2025 года Пашинян заявил, что в случае победы его партия запустит процесс принятия новой Конституции страны на всенародном референдуме и активизирует усилия по вступлению в ЕС.

В ходе саммита Армения-ЕС Ереван и Евросоюз подписали несколько документов по углублению сотрудничества. В принятой по итогам саммита декларации подтверждается приверженность Евросоюза укреплению отношений с республикой, а также поддержке ее суверенитета, устойчивости и всеобъемлющей программы реформ.

Пашинян и Макрон подписали в Ереване декларацию о стратегическом партнерстве и еще несколько соглашений о сотрудничестве в различных областях.