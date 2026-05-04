Президент Украины Владимир Зеленский 4 мая встретился с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в рамках саммита Европейского политического общества в Ереване. Зеленский отметил, что стал первым за 24 года украинским лидером, прибывшим с визитом в эту страну.

«Важно, что возобновляем активный диалог между нашими странами. Обсудили ситуацию в регионе и вызовы безопасности и угрозы. Я проинформировал о дипломатической работе по достижению реального мира», — написал Зеленский в своем телеграм-канале.

На встрече также обсуждались перспективы экономического партнерства, продолжил президент Украины. По словам Зеленского, он предложил Пашиняну возобновить работу Совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству и провести ее следующее заседание в Киеве. В посте не сообщается, как отреагировал армянский премьер.

До Зеленского в Армению приезжал только президент Украины Леонид Кучма в октябре 2002 года. Визит состоялся по приглашению тогдашнего президента республики Роберта Кочаряна. В тот раз между странами было подписано четыре двусторонних соглашения, в том числе о военном и энергетическом сотрудничестве.

Зеленский опубликовал кадры протокольного видео со встречи, то же самое сделал в своем канале Пашинян. Судя по этим кадрам, лидеры Украины и Армении говорили между собой по-английски.

Пресс-служба Пашиняна сообщила, что стороны обсудили перспективы развития двусторонних отношений, подчеркнули важность углубления сотрудничества в представляющих взаимный интерес сферах, а также необходимость продвижения устойчивого и долгосрочного мира.

Реакция России

Зеленский, как и другие участники саммита, прилетел в Армению в воскресенье, 3 мая. В своем выступлении перед европейскими лидерами в понедельник он призвал «сопротивляться любым идеям смягчения санкций» против России.

Упомянув о решении российских властей провести парад 9 мая в Москве без колонны военной техники, Зеленский допустил, что над Красной площадью могут пролететь украинские дроны.

На полях саммита Зеленский провел двусторонние встречи с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, премьером Словакии Робертом Фицо, главой правительства Польши Дональдом Туском, премьером Канады Марком Карни, главой Евросовета Антониу Коштой, премьером Грузии Ираклием Кобахидзе, генсеком НАТО Марком Рютте.

«Сегодня действительно важный день. Много продуктивных встреч <…>. Представлены многие страны, и это очень много значит. Это демонстрирует масштаб нашего единства <…>. И это единство сегодня имеет реальную силу», — написал Зеленский.

Комментируя заявление Зеленского о дронах на параде Победы, член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник указал, что ответ России на провокации со стороны Киева 9 мая будет неотвратимым, «очень серьезным и кратным».

«Дело в том, что Зеленский действительно обнаглел, охамел и уже рулит ЕС», — заявил депутат.

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев раскритиковал лидеров стран СНГ, которые встречаются с Зеленским несмотря на конфликт между Россией и Украиной. По мнению парламентария, «спускать это с рук никому нельзя».

«Не раз говорил, что вся Украина должна быть признана террористическим государством, и в таком случае и нашим союзникам будет проще определиться. Тогда общение с Киевом однозначно можно будет квалифицировать как пособничество террористам», — заявил Журавлев NEWS.ru.

Зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа назвал проведение в Армении европейского саммита с участием Зеленского недружественным шагом и «очередной ошибкой» Пашиняна. По мнению депутата, России следует учитывать это при дальнейшем выстраивании отношений с Ереваном.

Политолог, доцент Финансового университета при правительстве РФ Геворг Мирзаян допустил, что действия Пашиняна могут довести Армению до конфликта с Россией и состояния «второй Украины».

По мнению политолога, армянский премьер продвигает свою линию «при полном согласии» граждан страны, которые «считают, что можно сидеть на нескольких стульях».

«Если же им поставить четкий выбор: „Выбираете Пашиняна — значит, учитывайте, что вы выбираете выход из ОДКБ и отказ от союза с Россией“, — тогда, возможно, у кого-то проснутся мозги», — заявил Мирзаян.

Почему ключевые лидеры ЕС собрались в Ереване

Украинское издание «Страна» отмечает, что европейцы организовали саммит в Ереване в том числе с целью демонстрации поддержки Пашиняна перед июньскими парламентскими выборами. На них партии премьера «Гражданский договор» предстоит борьба с «Сильной Арменией» во главе с российским миллиардером, основателем группы компаний «Ташир» Самвелом Карапетяном.

В середине апреля Карапетян, который находится в Ереване под уголовным расследованием и считает свое дело политически мотивированным, заявил, что начал процесс отказа от всех гражданств, кроме армянского.

«Гражданский договор» ведет прозападный курс — в марте 2025 года парламент Армении принял закон о начале вступления страны в Евросоюз. В августе Пашинян заявил, что в случае победы в 2026 году партия запустит процесс принятия новой Конституции страны на всенародном референдуме и активизирует усилия по вступлению в ЕС.

После саммита Европейского политического сообщества в Ереване сразу же начинается первый саммит Армения — ЕС, который продлится до 5 мая.