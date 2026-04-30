Президент Украины Владимир Зеленский поручил своим представителям выяснить у Вашингтона подробности предложенного перемирия в честь Дня Победы. Об этом украинский лидер написал в своем телеграм-канале.

«Выясним, о чем конкретно идет речь: о нескольких часах безопасности для парада в Москве или о чем-то большем», — заявил он.

Зеленский отметил, что Украина стремится к миру и занимается дипломатической работой, необходимой для завершения конфликта между странами.

Президент Украины выдвинул встречное предложение о долгосрочном прекращении огня, обеспечении «надежной безопасности для людей» и долговременного мира. Зеленский заявил, что ради достижения этих целей Киев готов работать «в любом достойном и эффективном формате».

29 апреля между президентом России Владимиром Путиным и главой Белого дома Дональдом Трампом состоялся телефонный разговор. По его итогам помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что Путин выразил готовность пойти на временное прекращение огня в зоне украинского конфликта по случаю 9 мая.

В Кремле отметили, что Трамп поддержал инициативу и выразил уверенность в том, что окончание конфликта «уже близко». Сам президент США позднее заявил, что именно он выдвинул идею о временном перемирии.

Трамп выразил мнение, что Украина уже «потерпела поражение в военном плане», а конфликт в Европе может закончиться раньше, чем произойдет деэскалация вокруг Ирана. Американский лидер также обратил внимание, что президент России был готов заключить сделку раньше, однако их дискуссии мешали «определенные люди».