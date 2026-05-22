Минцифры планирует ввести предельный тариф для массовых обзвонов россиян, включая рекламные звонки. Исключение составят госорганы, подведомственные структуры и банки. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на источник, близкий к министерству.

По словам собеседника издания, нововведение, регулирующее робообзвоны и обзвоны с участием операторов, планируется включить во второй пакет мер по борьбе с кибермошенничеством «Антифрод 2.0». Информацию об этом также подтвердил источник в одном из крупнейших банков России.

Абоненты получили право вводить запрет на массовые обзвоны информационного и рекламного характера в сентябре 2025 года, когда вступили в силу соответствующие поправки к закону «О связи». В документе речь шла как о спам-сообщениях, так и о сервисных звонках банков, включая антифрод-процедуры.

Близкий к Минцифры источник пояснил, что в случае, если новые правила утвердят, то заказчики обзвонов будут обязаны предупреждать абонентов, что часть таких массовых звонков допускается законодательством.

Кроме того, предполагается уточнить порядок отнесения таких звонков к категории массовых на площадке АНО «Цифровая экономика». В частности, свое мнение должны будут высказать различных структур, а также бизнеса.

Собеседник издания добавил, что новое положение также даст абоненту возможность подать жалобу оператору на несоответствие вызова заявленной цели, например, если звонок на деле преследует рекламные цели.

Представитель Сбербанка рассказал «Ведомостям», что сейчас массовые звонки дополнительно тарифицируются операторами связи в размере 0,25 рубля, а инициатор вызова обязан платить за каждую попытку, даже если у абонента установлен самозапрет.