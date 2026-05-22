Курский гарнизонный военный суд приговорил трех участников организованной группы, которые продавали оружие из зоны СВО, к лишению свободы на сроки от 8 до 14 лет с отбыванием в колонии строгого режима, сообщает «Коммерсантъ». Один из осужденных лишен звания сержанта и медали «За отвагу», полученной при выполнении боевых задач на Украине.

По данным следствия, организатором преступной группы выступил Адам Джамалуев, привлекший к соучастию Эдильхана Сулейманова и Ибрагима Юнусова.

Мужчины продали четыре автомата Калашникова и более 700 патронов к ним. Оружие и боеприпасы были найдены Юнусовым в зоне проведения СВО. Общий доход от незаконной продажи составил 670 тысяч рублей, которые по приговору суда были изъяты у осужденных.

При обысках у Юнусова также обнаружили взрывчатку и более 150 патронов.

Джамалуев как организатор преступной схемы получил 12 лет колонии, Сулейманов — 8 лет, а непосредственный исполнитель Юнусов — 14 лет лишения свободы. Каждому также назначен штраф в размере 500 тысяч рублей.

Расследование уголовного дела проводилось в Москве. Юнусов был заключен под стражу Московским городским судом в июле прошлого года, а Джамалуев и Сулейманов попали в СИЗО двумя месяцами позже по решению Басманного районного суда столицы.

Официально правоохранительные органы не комментировали ход расследования. В открытых источниках есть данные о полном тезке организатора группы Адаме Джамалуеве, который в 2022 году привлекался к ответственности за участие в массовой драке со стрельбой на севере Москвы, возникшей на фоне конфликта вокруг аренды коммерческих помещений. Тогда полиция задержала более десяти человек.

Про Ибрагима Юнусова известно, что в феврале 2024 года он посещал школу №23 в городе Новомосковске Тульской области и встречался там с ученицами, которые в рамках акции «Письмо солдату» отправляли ему послания со словами поддержки. В благодарность участник СВО подарил девочкам мягкие игрушки.

В производстве Курского гарнизонного военного суда находится еще одно дело о сбыте оружия в составе организованной группы. По нему проходят Альберт Городнянский, Эдильхан Сулейманов и Радик Мурзабеков. Приговор по этому делу пока не вынесен.