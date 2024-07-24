Реутовский гарнизонный военный суд приговорил к шести годам лишения свободы условно участника военной операции на Украине, гвардии старшего лейтенанта Радика Айсина. Его признали виновным в хулиганстве (ст. 213 УК) за то, что он, находясь в нетрезвом виде, ушел с дежурства с автоматом и поехал за пивом в магазин. Об этом 24 июля сообщает «Коммерсантъ».

В деле шла речь об инциденте, который произошел в феврале 2023 года в подмосковном Орехово-Зуево, где базируется 150-й отдельный ремонтный батальон ВДВ. На службу в подмосковной части Айсин вернулся после «многомесячного участия» в боевых действиях в зоне СВО. Офицер, находившийся тогда в звании лейтенанта, служил там в должности замкомандира роты.

Согласно материалам дела, в ночь на 16 февраля 2023 года Айсин, назначенный дежурным по части, употреблял алкоголь и «добровольно привел себя в состояние алкогольного опьянения». Затем он решил «завладеть» закрепленным за ним АК-74М.

Дойдя до расположения своей роты и «используя служебное положение», Айсин приказал рядовому вскрыть опечатанную комнату для хранения оружия и выдать ему автомат. Тот исполнил приказ своего командира, «не осознавая его незаконность». АК-74М был не заряжен, магазин с патронами офицер не брал.

Получив автомат, Айсин вместе с одетыми в гражданскую одежду рядовым и ефрейтором покинул территорию части. Группа военных поехала на машине до круглосуточного магазина «Вкусняшка», где офицер с автоматом на плече попросил у продавщицы «самого лучшего пива». Та отказала ему в просьбе, после чего десантник «вспылил» и «обругал» ее. Попутно он щелкнул предохранителем автомата, что обвинение позже сочло «жестом устрашения».

Находившиеся в магазине посетители схватили Айсина, вывели его на улицу и, «стукнув его пару раз», передали оставшимся в автомобиле сослуживцам. Они доставили офицера в часть, где десантник сдал АК обратно в «оружейку».

Как отмечает «Ъ», инцидент с участием Айсина получил широкую огласку после того, как в соцсетях распространились кадры с камеры видеонаблюдения, установленной во «Вкусняшке». На основании видео в отношении офицера возбудили уголовное дело.

Слушания по делу шли с длительными перерывами, поскольку Айсин участвовал в боевых действиях в зоне военной операции. За время судебного разбирательства офицер получил звание старшего лейтенанта, а дома у него родилась дочь. Командир части, где служит десантник, настаивал на освобождении подсудимого от уголовной ответственности «для выполнения специальных задач» в зоне СВО.

Гособвинение просило назначить Айсину восемь лет колонии строгого режима и 300 тыс. рублей штрафа, а также лишить его воинского звания. Помимо хулиганства, ему вменяли незаконное ношение оружия (ст. 222 УК) и хищение оружия с использованием служебного положения (ст. 226 УК). Защита просила оправдать его.

Как пишет «Ъ», продавщица «Вкусняшки» отказалась от каких-либо претензий к Айсину. «Также не было претензий к господину Айсину и у военного ведомства», — отмечает издание.

В итоге военный суд признал офицера виновным, приговорив его к шести годам лишения свободы условно.

«Контроль за поведением десантника на время пятилетнего испытательного срока возложен на командование части», — указывает газета.

Адвокат Денис Корсун в разговоре с «Коммерсантом» отметил, что приговор «фактически не повлек» для Айсина «негативных последствий». Сторона защиты не будет его обжаловать. По словам Корсуна, позитивный исход дела характеризуется тем, что, несмотря на обвинение в особо тяжком и двух тяжких преступлениях, офицер «остался на свободе и на службе и к нему нет требований материального характера со стороны государства»

После вынесения приговора Айсин вновь уехал в зону боевых действий на Украине и добровольно пошел в отряд штурмовиков, пишет «Ъ». Газета отмечает, что на военной операции ранее погиб отец офицера, также десантник.