Оренбургский областной суд отказался смягчать приговор бывшему участнику военной операции на Украине Руслану Магдиеву, который получил семь лет колонии строгого режима за убийство, пишет «Коммерсантъ». В качестве смягчающих обстоятельств защита осужденного в том числе называла его боевые заслуги.

Руслану Магдиеву 24 года. В 2016 году его задержали в родном Петрозаводске по подозрению сразу в нескольких преступлениях: убийстве двух и более человек, краже и разбое. В 2018 году Магдиева приговорили к девяти годам и 11 месяцам колонии общего режима, которые он отбывал в городе Сегежи. Там в ноябре 2022 года он заключил полугодовой контракт с ЧВК «Вагнер» и отправился в зону боевых действий на Украине.

За участие в боях за Артемовск Магдиева наградили медалью «За отвагу», что, как пишет «Коммерсантъ», стало основанием для помилования и обнуления судимости. По истечении контракта мужчина получил справку об освобождении и приехал в город Орск в Оренбургской области.

В ноябре 2023 года Магдиев выпивал с компанией в орском кафе «Мечта». Будучи «изрядно пьяным» мужчина «что-то не поделил» с другим нетрезвым посетителем заведения — 51-летним Виталием Федоровичем. По словам бывшего «вагнеровца», тот якобы оскорбил его нецензурной бранью.

На улице Магдиев окликнул своего обидчика, который уходил из «Мечты», и предложил поговорить. Однако тот никак не отреагировал. Тогда экс-боец «Вагнера» догнал Федоровича и ударил его кулаком в лицо, из-за чего он упал на землю, ударившись затылком об асфальт. После этого Магдиев нанес ему еще несколько ударов ногой по лицу.

В результате Федорович получил закрытую черепно-мозговую травму и «множественные переломы костей лицевого скелета основания черепа». Как пишет «Коммерсантъ», кости лица у мужчины провалились до затылка. Он умер до приезда скорой, которую вызвали прохожие.

Магдиев после случившегося вернулся в кафе и продолжил пить пиво. Мужчину задержали через три дня — ему вменили нанесение тяжких телесных повреждений, повлекших по неосторожности смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 111 УК). Он признал свою вину и полностью раскаялся в содеянном.

В апреле 2024 года суд в Орске приговорил Магдиева к семи годам колонии строгого режима. Его защита назвала судебное решение суровым и необоснованным, поскольку суд «в недостаточной степени учел смягчающие наказание обстоятельства». Адвокаты попросили заменить осужденному реальный срок на условный.

Суд отказал защите Магдиева. Адвокат потерпевшей стороны Юлия Искрина в разговоре с «Коммерсантом» объяснила, что участие экс-«вагнеровца» в боевых действия на Украине и наличие наград не могут учитываться повторно как смягчающее обстоятельство при назначении наказания за новое преступление. По ее словам, помилование распространялось только на его предыдущую судимость.

«Оно не может являться своего рода индульгенцией, в противном случае это означало бы дискредитацию самого института помилования», — добавила Искрина.

Кроме того, сторона потерпевшего считает, что действия Магдиева нужно переквалифицировать на п. «д» ч. 2 ст. 105 УК (убийство с особой жестокостью). Соответствующее обращение уже направлено на имя генпрокурора Игоря Краснова, пишет «Коммерсантъ».

Накануне председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина заявила «Газете.ru» о необходимости ввести постоянный контроль со стороны правоохранительных органов над заключенными, которые получили помилование за участие в военной операции на Украине и вернулись с фронта. По словам депутата, такая мера нужна для того, чтобы помочь таким гражданам социализироваться и «защитить» от них общество.

Останина объяснила, что ушедшие на фронт из колонии находились «не в тепличных условиях» как в заключении, так и в зоне боевых действий. «Сначала эти люди чувствовали себя преступниками, виновниками, а теперь они герои», — пояснила депутат. По словам Останиной, «ощущение героя» будет сказываться на их возвращении в гражданское общество.

«Поэтому ни в коем случае нельзя освобождать правоохранительные органы от контроля за теми, кто вернулся из зоны спецоперации и до этого находился в местах лишения свободы. Обязательно этот контроль должен быть постоянным», — подчеркнула парламентарий.

Под таким контролем Останина подразумевает помощь с трудоустройством, а также «еженедельную, ежемесячную отметку» и контакты с правоохранительными органами. «Я думаю, что мы тоже сподвигнем профильный комитет по обороне с таким предложением выйти», — сказала депутат.