Из разных регионов России время от времени поступают сообщения о новых преступлениях, совершенных ветеранами военной операции на Украине, которые ранее были судимы. RTVI поговорил с депутатом Госдумы, юристом и членом Совета по правам человека (СПЧ), чтобы узнать, может ли россиянин избежать наказания за повторные преступления, если снова заключит контракт для участия в СВО.

Случай в Екатеринбурге

Вечером 3 июня пьяный мужчина, который представлялся участником военной операции на Украине, пришел к 62-летнему соседу своей матери и в ходе словесной перепалки нанес ему несколько ударов молотком по голове и телу.

Как рассказала Ura.Ru и другим местным изданиям дочь пострадавшего пенсионера, который попал в больницу, последствия избиений увидел 11-летний внук мужчины. В подтверждение своих слов, собеседница уральского агентства предоставила фото следов крови в квартире отца и нанесенных ему телесных повреждений.

По словам женщины, ее отец выбежал из квартиры во двор, где нападавший продолжал преследовать пенсионера с молотком и кричал: «Я СВОшник и мне ничего не будет».

После жалобы в полицию нападавшего — 36-летнего Юрия Лопатина — увезли в дежурную часть, но вскоре отпустили. В городском управлении МВД сообщили журналистам, что, со слов задержанного, произошла «обоюдная драка» из-за оскорбления в адрес его родственника и что информация о применении молотка при нападении пока не подтверждается.

Дочь пенсионера предоставила местному изданию It’s My City видеозапись своего разговора с сотрудником отдела полиции. На вопрос о том, почему нападавшего отпустили, несмотря на заявление об угрозе жизни и здоровью, представитель правоохранительных органов ответил, что мужчину «закроют», если по факту происшествия будет заведено уголовное дело, а это делается «в течение десяти дней» — пока оснований для ареста нападавшего нет.

Видео общения семьи пострадавшего с самим Лопатиным опубликовало екатеринбургское издание «Свет». Мужчина сначала отрицал факт нападения и обвинял пенсионера в агрессивном поведении, но в итоге признал, что ударил его молотком, который всегда носит с собой, потому что пострадавший начал его «толкать».

По словам дочери пожилого екатеринбуржца и его соседей, на которых ссылаются СМИ, Лопатин планировал снова уехать на фронт.

Как пишут уральские СМИ, речь идет о том же Юрии Лопатине, который ранее дважды осудили по статьям об убийстве. В первый раз от отсидел пять лет, выйдя на свободу в 2018 году, второе убийство мужчина совершил в 2020-м — тогда он, будучи пьяным, зарезал соседку-пенсионерку. В результате суд приговорил его к 14 годам лишения свободы.

Вероятно, контракт для участия в военной операции Лопатин подписал в колонии, благодаря чему он получил помилование.

Инцидент в Ивановской области

Нападение с ножом на улице в Фурманове Ивановской области произошло 25 мая и попало на видеокамеру. Как сообщили в информационной программе «Губерния» местной телекомпании БАРС, «вернувшийся с СВО Николай Мерзлый нанес более 15 ножевых ранений жене и ее матери». Это произошло на глазах троих несовершеннолетних детей супругов.

Жена Мерзлого рассказала журналистам, что еще в апреле муж избил ее и дочь, но, как она утверждает, «в полиции сказали, пока не распространяйтесь». В начале мая, по ее словам, Мерзлый попытался ее задушить, после чего она написала на него заявление и на время переехала к матери.

В телесюжете говорилось, что Мерзлый пробыл на СВО год, получил контузию, но собирал документы, чтобы снова поехать в зону боевых действий. Он уговаривал жену забрать заявление, в том числе в день нападения с ножом, когда она находилась на улице со своей матерью и ребенком в коляске.

В записи, опубликованной в телеграм-канале «112», видно, что он становится перед ней на колено, она хлещет его подаренным букетом и уходит, мужчина нагоняет ее и после новой попытки поговорить валит на землю, начинает бить ногами и полосовать ножом. Так же он поступил со свекровью, которая пыталась помочь дочери.

Николая Мерзлого позднее задержала Росгвардия. Мужчину арестовали на два месяца по делу о покушении на убийство двух лиц (ч. 3 ст. 30; п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ). При отсутствии смягчающих обстоятельств ему может грозить до 15 лет колонии.

В семье пострадавших рассказали, что Мерзлый ранее отсидел в колонии семь лет по приговору суда в Архангельске «за убийство и похищение ребенка».

В местном архиве судебных решений в открытом доступе имеется определение кассационного суда по уголовному делу человека с таким же именем. Из документа следует, что на счету Николая Мерзлого уже есть три судебных приговора.

Сначала он отсидел четыре года и шесть месяцев по совокупности преступлений, включая побои, незаконное проникновение в жилище, угрозу убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, грабеж с незаконным проникновением и применением насилия или угрозой его применения, а также кражу с незаконным проникновением. Мерзлый вышел из тюрьмы в 2021 году, а весной 2022-го его приговорили к шести годам и 11 месяцам за убийство. Вскоре Мерзлый из колонии попал в зону боевых действий и спустя год оказался на свободе.

В конце мая «Агентство»* насчитало 11 убийств, совершенных ветеранами СВО, о которых стало известно с начала 2024 года, последнее из них на тот момент — убийство восьмилетней девочки из станицы Ольгинской Аксайского района Ростовской области. В апреле «Верстка»* проанализировала известные за последние два года случаи преступлений бывших заключенных, которые вернулись из зоны боевых действий. По данным издания, 36 ветеранов СВО совершили убийства, их жертвами стали 44 человека. В марте 2024 года глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов утверждал, что процент возвращающихся с военной операции на Украине бывших заключенных «весьма небольшой». Он призывал не опасаться возможности рецидивов, поясняя, что после службы в ВС преступник «вернется уже другим человеком». В июне 2023 года президент Владимир Путин заявил, что СВО уменьшает число рецидивов в 10 раз.

Повторное преступление — СВО — свобода: возможно ли это?

Изменения в Уголовном кодексе и некоторые федеральные законы, внесенные в 2023—2024 годах, позволяют лицам, совершившим преступления, заключить контракт с Вооруженными силами (ВС) России для участия в военной операции на Украине.

Это возможно сделать даже в период следствия — в этом случае оно приостанавливается, так и после приговора.

Исключение составляют преступления против государственной власти, терроризм, насильственные действия полового характера, совершенные в отношении несовершеннолетних, и некоторые другие.

«Существенная разница [после изменений] заключаются в отсутствии критерия тяжести преступления. То есть, если раньше на этапе следствия можно было заключить контракт, только если в отношении подозреваемого или обвиняемого ведется производство по преступлению небольшой или средней степени тяжести, то те поправки, которые были внесены, этот критерий убрали», — пояснил RTVI адвокат Военной коллегии адвокатов Павел Малютин.

Пребывая в рядах ВС России, граждане, в отношении которых ведется следствие, имеют право не быть привлеченными к уголовной ответственности, отметил он.

«Дальше с них это снимается в случае, если они награждаются орденами, либо увольняются по категории Д, то есть по состоянию здоровья, на предусмотренном законом основании», — пояснил юрист.

Малютин также обратил внимание, что законами не оговаривается, сколько раз можно таким образом заключать контракт на участие в СВО. «Каждое преступление — это же отдельное производство, поэтому такой нюанс не оговорен», — заключил он.

Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству Юрий Синельщиков подтвердил RTVI, что лица, совершившие новые преступления после возвращения из зоны боевых действий на Украине, могут снова заключить контракт.

«Ограничений нет — при соблюдении условий, прописанных законодательством», — уточнил Синельщиков.

Новые контракты на СВО после рецидива и «вербовка» заключенных: какова практика?

Павел Малютин ответил RTVI, что лично пока не встречал таких случаев, чтобы совершившие повторные преступления снова уходили на СВО.

«Но то, что очень много людей пользуются этими статьями, этой возможностью, подтверждаю — это факт», — заявил адвокат.

Член Совета по правам человека (СПЧ) Ева Меркачева сказала RTVI, что тоже пока не слышала о случаях повторного заключения контракта после вновь совершенного преступления.

При этом, по ее словам, она получает «огромное количество писем» от заключенных, которые хотят попасть на СВО.

«Не знаю почему, с чего они взяли, что я эти письма каким-то образом куда-то передам, но у меня гора этих писем, это какой-то прямо тренд. Кто-то им то ли говорит, чтобы писали, и они почему-то стали меня заваливать этими письмами», — рассказала Меркачева.

На вопрос о том, привлекает ли само Минобороны к заключению контрактов в колониях, Павел Малютин ответил, что «вербовки» как таковой нет, но возможность заключить контракт имеется, и ею пользуются «очень многие заключенные».

«Как Пригожин приезжал в зону и там агитировал за то, чтобы заключить контракт, — конечно, такого не происходит. Да, иногда предлагается, но никто особо не настаивает на этом. То есть если кто-то хочет — пожалуйста, но никого не заставляют туда идти. По крайней мере из тех случаев, которые знаю я», — рассказал адвокат.

Участие в СВО — способ «избежать наказания»?

Павел Малютин подтвердил, что участие в военной операции на Украине рассматривается в судах как смягчающее обстоятельство.

«Я вам больше скажу, даже в отношении военнослужащих, если ведется производство по делу и командование части ходатайствует о том, что этот военнослужащий нужен им как боевая единица, <…> есть приговоры, я сам смотрел практику, когда лиц, которых должны были бы в обычном в обычных условиях посадить, их осуждают условно и, соответственно, отправляют опять служить», — привел пример собеседник RTVI.

Говоря о возможности вернуться на СВО после рецидива, адвокат призвал не расценивать это как способ «избежать наказания».

«Я бы не стал говорить, что таким образом удается “избежать наказания”. Что есть вообще цель наказания — исправление и определенного рода компенсация обществу, в первую очередь. Потенциальный преступник, обвиняемый, подозреваемый, этот вред, нанесенный обществу, компенсирует — просто иным способом. Да, можно сказать, что конкретно за совершенное преступление наказание он не понесет. Но компенсационный характер его действий все же будет иметь тоже весомую силу», — заключил он.

*внесены Минюстом в реестр иноагентов