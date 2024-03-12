Процент бывших заключенных, возвращающихся из зоны проведения военной операции, «весьма небольшой». Об этом на пленарном заседании 12 марта заявил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов во время обсуждения законопроекта о механизме освобождения от уголовной ответственности для заключивших контракт о военной службе в период проведения военной операции.

«Что касается лиц, возвратившихся после СВО. СВО еще не закончилась, она продолжается, и эти лица (ранее осужденные. — Прим. RTVI) должны там задачи свои выполнять, и мы даем им такую возможность. Кстати, они все пойдут на контракт в Вооруженные силы не поварами, не водителями, а пойдут в штурмовые подразделения, где реально будут искупать свою вину. Я сейчас не буду называть вам проценты, сколько из них потом возвращается — по понятным причинам, но этот процент весьма-весьма небольшой», — сказал парламентарий.

Он также призвал не опасаться повторного совершения преступлений ранее осужденными россиянами, вернувшимися из зоны боевых действий.

«Здесь опасаться этого не надо, ведь, в конце концов, отбыв положенное наказание, вот этот преступник, он все равно же потом возвращается в общество. Так мы чего боимся-то? А он вернется, если он выполнит задачу в рядах Вооруженных сил, уже другим человеком. Одно дело он просто там (в тюрьме. — Прим. RTVI) десять лет будет сидеть, баланду хлебать или там что-то шить на швейной машинке, а другое дело, когда он будет каждый божий день в атаку ходить, неизвестно, сколько этих дней у него останется», — добавил Картаполов.

В июне 2023 года президент Владимир Путин на встрече с военкорами и блогерами заявил, что после участия в военной операции, бывшие заключенные реже возвращаются к преступлениям. Количество рецидивов, по словам главы государства, снижается в десять раз.

«В целом рецидив, если не брать специальную военную операцию, а просто рецидив среди людей, которые отбыли срок наказания, вернулись к нормальной жизни, в некоторых случаях доходит до 40 процентов. А из участников СВО есть рецидивы из освободившихся 0,4 процента <…> Рецидив в десять раз ниже, чем рецидив в целом по этой тематике», — сказал Путин.

При этом он отметил, что в случае рецидива человек должен отвечать по всей строгости закона, несмотря на участие в боевых действиях.

Днем 12 марта Госдума в первом чтении приняла два законопроекта о возможности замены реального наказания на условный срок для лиц, совершивших уголовное преступление и заключивших контракт о прохождении военной службы в период мобилизации.

Документ закрепляет в Уголовном и Уголовно-процессуальном кодексах порядок освобождения от уголовной ответственности для совершивших преступление небольшой или средней тяжести. Исключения составят те, кто совершил преступления против общественной безопасности и основ конституционного строя, а также виновен в контрабанде денег и разглашении государственной тайны.

Законодательная инициатива дает возможность заключить военный контракт тем, кто находится под следствием, под судом или в отношении кого уже вынесен приговор. В случае заключения контракта с Вооруженными силами России дела подозреваемых будут приостановлены, а вид наказания осужденных будет изменен на условный срок. Контроль над поведением контрактников будет осуществляться командованием воинских частей.