В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело об убийстве (ч.1 ст. 105 УК РФ) по факту обнаружения в одном из ресторанов тела мужчины с огнестрельными ранениями. Как сообщило 19 марта городское управление Следственного комитета (СК), подозреваемый задержан. По информации «Фонтанки», стрелок недавно вернулся из зоны боевых действий на Украине, куда попал из колонии.

Убийство было совершено в одном из заведений Московского района, уточняет СК. Следователи осматривают место происшествия, опрашивают свидетелей и проводят все необходимые мероприятия по установлению обстоятельств произошедшего, включая экспертизы. Задержанному должны предъявить обвинение и избрать меру пресечения, сказано в публикации.

Как передавала накануне вечером «Фонтанка», стрельба со смертельным исходом произошла в ресторане «Чабрец» на Московском проспекте. На видеозаписи, которая, как утверждает издание, получена с камеры ресторана, видно, как посетитель за столиком внезапно стреляет в сидящего напротив, тот успевает встать и сделать шаг в сторону, но стрелок идет за ним и совершает еще несколько выстрелов, в том числе в область головы. Жертва падает и остается без движения, после чего стрелок прохаживается мимо, возвращается к столику и как будто что-то доедает с тарелки стоя.

По словам корреспондента «Фонтанки», полиция приехала «практически мгновенно», стрелка задержали без сопротивления с его стороны, при нем была крупная сумма денег.

Вскоре издание сообщило, что задержанным является петербуржец Алексей Исаков, недавно вернувшийся из зоны боевых действий на Украине. «Фонтанка» предположила, что мужчину завербовали из колонии, поскольку в мае 2021 года тот был осужден на 3,5 года общего режима за кражу прицепа со снегоболотоходом и офисного сейфа. У него и ранее были судимости за кражу и вождение в пьяном виде.

По первичной информации «Фонтанки», убитый был партнером Исакова, якобы задолжавшим ему семь млн рублей, но не согласный с такой оценкой своего долга. Он принес на встречу часть суммы, говорится в сообщении. В момент задержания Исакова при нем находилась крупная сумма денег, передавал корреспондент издания.

Возвращение бывших заключенных и рецидивы

В СМИ периодически появляются новости о преступлениях, повторно совершенных теми, кто был в заключении, но оказался на свободе после участия в военной операции на Украине. В начале марта в Забайкалье одного из таких вернувшихся приговорили к 14 годам колонии строгого режима за повторное убийство.

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил 12 марта, что процент бывших заключенных, возвратившихся из зоны военной операции, «весьма небольшой». Он призвал не опасаться, что эти люди повторно совершат преступления.

«Здесь опасаться этого не надо, ведь в конце концов, отбыв положенное наказание, вот этот преступник, он все равно же потом возвращается в общество. Так мы чего боимся-то? А он вернется, если он выполнит задачу в рядах Вооруженных сил, уже другим человеком. Одно дело, он просто там (в тюрьме. — Прим. RTVI) десять лет будет сидеть, баланду хлебать или там что-то шить на швейной машинке, а другое дело, когда он будет каждый божий день в атаку ходить, неизвестно, сколько этих дней у него останется», — рассуждал депутат.

Девятью месяцами ранее, в июне 2023-го, ныне покойный основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин утверждал, что на тот момент из зоны боевых действий на Украине в Россию вернулись 32 тысячи бывших заключенных.

За несколько дней до этого президент Владимир Путин на встрече в Кремле с военкорами заявил, что среди бывших заключенных — участников военной операции на Украине «рецидив в десять раз ниже, чем рецидив в целом по этой тематике».

«Это неизбежно, но негативные последствия минимальны», — сказал глава государства.