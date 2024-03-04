Читинский районный суд Забайкалья приговорил к 14 годам колонии строгого режима местного жителя Цырен-Доржи Цыренжапова, признав его виновным в убийстве женщины. Детали приговора сообщили в краевом следственном управлении СКР.

Первой жертвой Цыренжапова в октябре 2019 года стала 18-летняя девушка, которую, по данным следствия, он задушил «из-за возникшей неприязни» будучи пьяным. После этого забайкалец продолжил выпивать в квартире, а на следующий день расчленил девушку и вынес части тела на улицу. Мужчину задержали после того, как игравшие во дворе дети нашли голову убитой.

В феврале 2020 года Центральный районный суд Читы приговорил Цыренжапова к 14 годам колонии особого режима. Также его обязали выплатить 2 млн рублей бабушке погибшей.

Спустя три года Цыренжапов вышел на свободу после участия в военной операции на Украине. В сентябре 2023 года он убил 22-летнюю женщину «в ходе ссоры», говорится в сообщении СК. Как и в первый раз, он задушил жертву, но тело расчленять не стал, пишет «Чита.Ру» со ссылкой на источник в силовых структурах. Там сообщили изданию, что вторая убитая была девушкой по вызову, а Цыренжапов — ее клиентом. Портал ZabNews пишет, что убийство произошло в селе Угдан.

Родственница первой жертвы рассказала, что была в шоке, узнав, что Цыренжапов вышел из тюрьмы намного раньше срока ради участия в боевых действиях и затем снова совершил убийство.

«Кто вообще выпустил это чудовище на свободу? <…> Почему не взяли в расчет то, что эта мразь до убийства Кати сидела за изнасилование? Это же очень тяжелые статьи! Почему таких уродов не оставляют в тюрьме? <…> Или же почему таких не оставляют на Украине до конца свою вину искупать?» — возмутилась родственница погибшей.

До первого убийства в 2019 году Цыренжапов был дважды судим — его признавали виновным в тяжком и особо тяжком преступлениях, писали местные СМИ со ссылкой на источники в следствии.