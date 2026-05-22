Первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин заявил RTVI, что нельзя всерьез воспринимать слова премьер-министра Армении Никола Пашиняна, который «учит» Россию «дисциплине контрактов». По его мнению, армянский политик ведет себя по отношению к Москве как «кидала».

Ранее Пашинян заявил, что цена на российский газ для Армении не может вырасти, так как она зафиксирована в межгосударственном соглашении, которое закрепляет «четкие стратегические договоренности» сторон. 1 апреля Путин на встрече с армянским премьером напомнил, что Европа платит за газ свыше $600 за 1 тыс. кубометров, а Армения — $177,5. Тогда же российский лидер подчеркнул, что совмещать членство в ЕАЭС с интеграцией в ЕС невозможно по экономическим причинам. Спикер армянского парламента Ален Симонян позднее заявил, что если РФ повысит цену, то Армения «окончательно выйдет» из ОДКБ, ЕАЭС и остальных структур.

Затулин оценил апелляцию Пашиняна к контракту как неуместную.

«Учить дисциплине контрактов, что ли? Человек, который нас кидает, нас учит тому, что мы должны в это время делать вид, что ничего не происходит? Понимаете, слушать от кидал предания в части контрактов, мне кажется, смехотворно», — сказал депутат.

По его словам, армянскому политику стоило бы вспомнить и о других соглашениях.

«Знаете, Пашинян мог бы напомнить самому себе, что есть контракт, заключенный с Евразийским экономическим сообществом. Но он проводит мероприятия с Европейским союзом. Вот когда господин Пашинян выступает в роли юридического эксперта, рассуждая о контрактах и так далее, ему бы стоило напомнить самому себе о собственных действиях. Каких только нет контрактов между Россией и Арменией, касающихся не только вопросов экономики — все это под хвост», — заявил Затулин.

Депутат подчеркнул, что дело не сводится к российско-армянским противоречиям: речь идет о принципиальном отношении Пашиняна к истории Армении.

«Я не удивляюсь, потому что речь идет не только о России, речь идет вообще о прошлом Армении и армянского народа, которое господина Пашиняна не устраивает. Он ведь заявил, что Армянская апостольская церковь является иноагентом в Армении со времен Византии, то есть раннего средневековья. На этом фоне наши проблемы кажутся очень легкими», — заключил Затулин.