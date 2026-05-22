В Китае проживают около 900 тысяч иностранцев, по данным на 2025 год. Зачем переезжают в Поднебесную россияне? Где они там живут и работают? С какими трудностями сталкиваются и что вызывает у них шок? Ответы на эти вопросы ищите в документальном фильме Никиты Рудакова «Чужие в Китае» из цикла «Не турист» на RTVI.

Дарья живет в Китае уже 10 лет. Она говорит, что, когда впервые приехала в КНР, для нее там «шоком было всё». «Я думала, что мне придется долго привыкать к местному быту», — призналась собеседница RTVI.

Она вспоминает, что не могла найти многих нужных ей продуктов. «Даже сейчас не все продукты можно купить — тот же самый кефир вы не найдете в Китае», — рассказала Дарья.

По ее словам, девять лет назад русских в Шанхае было намного меньше, чем сейчас. «И вообще иностранцев было намного меньше», — подчеркнула Дарья.

Андрей Лимарев из Донецка живет в Китае уже восьмой год. Он говорит, что занимается поставками товаров и работает с маркетплейсами.

«В самом-самом начале, когда я прилетел в Пекин и меня поселила агентша на свою квартиру, в которой помимо меня еще жило пять человек — по двое в одной комнате. [Квартира была] в ужаснейшем состоянии: грязная, отвратительная… Ездят все на мопедах, на скутерах, на каких-то электрических тачанках… Я такой: «Где я? Это что за страна? Это Вьетнам, это Таиланд, это Индия? Что это вообще такое? Это Пекин?!»» — вспоминает Андрей.

Фотограф Петр Космынин, как и Дарья, живет в КНР уже 10 лет. Он говорит, что в последнее время отношение китайцев к иностранцам меняется, становится более прохладным.

«Как будто бы китайцы сильнее объединились, сильнее поверили в себя, стали больше пользоваться своими продуктами… Как будто бы у них есть немножко пропаганда в эту сторону: «Отбирать работу… Вы сюда приехали, иностранцы…» Ну, короче, по сути-то мы здесь такие же гастарбайтеры», — рассуждает Петр.