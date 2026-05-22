Увеличение количества случаев, когда россияне обращаются за психологической помощью, связано с недавней пандемией коронавируса и специальной военной операцией. Таким мнением поделился с 360.ru психолог, когнитивно-поведенческий терапевт Анатолий Абашин.

Исходя из численности проживающих в России людей, он предположил, что каждый пятый в стране нуждается в помощи специалиста, а каждому третьему стоит пройти психокоррекцию.

«У нас очень высокий уровень сейчас тревожных расстройств и расстройств личности. Это по последним годам навеяно, естественно, ковидом, когда люди получили ограничения и тревожность расцвела полным цветом, и последующей ситуацией с СВО», — сказал Абашин.

Психолог обратил внимание, что привычку посещать психологические консультации ранее нельзя было назвать распространенной среди россиян, предпочитавших в силу традиций и менталитета обсуждать жизненные трудности с близкими на кухне.

Абашин призвал не забывать о том, что каждая проблема в психологической сфере обладает своей спецификой. В качестве примера он привел ситуации, когда человеку не удается выстроить отношения из-за давнего непроработанного кризиса. В таком случае перед специалистом стоит задача помочь клиенту «вернуться назад, прожить этот кризис и двигаться дальше», заключил психолог.

Сейчас очевиден растущий уровень осведомленности населения РФ по этой теме, так как люди понимают, что визит к психологу может дать результат, отметил эксперт.

Абашин также напомнил, что спрос на услуги психологов увеличивается в том числе и благодаря корпоративным программам добровольного медицинского страхования от компаний, которые решают включить этот врачебный профиль в пакет для своих работников.