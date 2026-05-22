Британцам грозят новые повышения налогов независимо от того, кто победит в борьбе за лидерство в Лейбористской партии, поскольку государственные заимствования резко выросли, пишет Daily Mail со ссылкой на данные Управления статистики Великобритании. В апреле госсектор взял в долг £24,3 млрд (около $32,6 млрд) — рекордную сумму для этого месяца, если не считать аномально высоких заимствований, которые делались на пике пандемии коронавируса.

Расходы значительно превысили доходы казны: одно только обслуживание государственного долга обошлось в £10,3 млрд (около $13,8 млрд) — почти на £1 млрд больше, чем годом ранее. Главной причиной роста затрат стал кризис на Ближнем Востоке, взвинтивший цены и процентные ставки.

Ситуация усугубляется внутренними политическими процессами: кандидаты на пост лидера партии, которые пытаются сменить Кира Стармера, наперебой обещают избирателям новые социальные расходы.

Одним из первых громких шагов стало требование Уэса Стритинга ввести «налог на богатство» с доходов от акций и инвестиций, что вызвало резкую критику. Экономисты предупреждают, что эта мера не принесет обещанных £12 млрд (около $16,1 млрд), а наоборот, сократит поступления в бюджет.

Другой претендент, Энди Бернхэм, ранее поддерживал повышение максимальной ставки налога.

Даже если в итоге победит умеренный кандидат, эксперты сходятся во мнении: налоговое бремя, которое канцлер Казначейства Рэйчел Ривз уже довела до беспрецедентного уровня, придется увеличивать снова, чтобы сбалансировать бюджет.

Главный экономист Управления национальной статистики Грант Фицнер пояснил, что, несмотря на рост поступлений по сравнению с апрелем прошлого года, их перекрыли увеличившиеся расходы на пособия и другие статьи.

Главный экономист Pantheon Macroeconomics Роб Вуд предупредил, что если доходность государственных облигаций сохранится на текущем уровне, расходы в 2026-27 годах окажутся на £15 млрд (около $20,1 млрд) выше бюджетных.

Главный секретарь Казначейства Люси Ригби сообщила, что Международный валютный фонд (МВФ) на этой неделе одобрил экономический план правительства Великобритании по сокращению дефицита, а действия кабинета уже позволили снизить его более чем на £20 млрд (около $26,9 млрд) в прошлом году.

По ее словам, инфляция снижается, процентные ставки падают, а негибкие налоговые правила останутся лучшей защитой для семей в условиях ближневосточного конфликта, к которому Великобритания «не имеет отношения».