В Польше менее 1% из 38 млн граждан имеют доступ к полноценному убежищу с герметичными дверями и системой фильтрации воздуха, пишет Bloomberg со ссылкой на данные опроса. Агентство отмечает, что сейчас Варшава из-за «страха перед Россией» изучает опыт Швеции и Финляндии по созданию бункеров.

Сохранившиеся в стране бункеры скорее напоминают музейные экспонаты времен холодной войны, чем действующие объекты, говорится в статье.

В начале 2026 года правительство Польши разослало по всей стране руководство по гражданской обороне — с инструкцией о том, что брать с собой при эвакуации: документы, фонарик с механическим приводом и радио. Но до сих пор не решен вопрос, где укрываться гражданам в случае атаки, отмечает агентство.

«Менее 1% из 38 миллионов польских граждан могут рассчитывать на место в полноценном убежище с противоударными дверями и системами фильтрации воздуха — таковы данные опроса 2023 года. В случае атаки всем остальным пришлось бы искать “места укрытия” — станции метро, подвалы или тоннели, которые плохо защищены в случае интенсивных бомбардировок», — пишет Bloomberg.

Тревогу среди населения усилил инцидент с появлением БПЛА в воздушном пространстве Польши в сентябре 2025 года, когда беспилотники были сбиты истребителями НАТО. Президент США Дональд Трамп заявил, что это, скорее всего, была случайность, в то время как польский премьер-министр Дональд Туск обвинил в произошедшем Москву.

Еще один инцидент произошел 20 мая — тогда президент Литвы и высокопоставленные литовские чиновники были вынуждены срочно укрыться в бункерах из-за неопознанного дрона в воздушном пространстве страны.

«Знаете, когда в Польше было построено последнее нормальное убежище? Последнее, о котором я знаю, было построено в середине 1980-х годов», — рассказал Bloomberg заместитель директора департамента гражданской защиты Министерства внутренних дел Роберт Клоновски.

По данным агентства, в годы холодной войны в Варшаве построили «небольшое число ядерных убежищ», а после распада СССР об этих объектах «забыли».

И если в 2025 году власти выделили на строительство убежищ и бункеров 2,4 млрд злотых (660 млн долларов), то в 2026-м эта цифра возросла до 3,6 млрд.

Цель состоит в том, чтобы обеспечить половине городских жителей доступ хотя бы к какому-либо укрытию, а 25% — к полноценному убежищу; за пределами городов показатели должны составить 25% и 15% соответственно, говорится в статье. Однако «большинство проектов пока на бумаге», отмечает Bloomberg, так как реальное строительство может начаться лишь через несколько лет.

«Откровенно говоря, мы до сих пор не знаем, как полностью защитить целые города от дронов. Никто не знает», — сказал агентству аналитик по безопасности, директор брюссельского Института восточного фланга Петр Войке.

В ноябре 2025 года, через два месяца после сентябрьского инцидента, мэр Варшавы Рафал Тшасковский объявил о старте программы «Подземный щит», в рамках которой планировалось переоборудовать станции метро в убежища для 100 тыс. человек.

Проблема в том, продолжает Bloomberg, что варшавское метро, в отличие от, например, киевского, расположено не очень глубоко и не способно защитить граждан от возможных атак. При этом, подчеркивает агентство, согласно закону, принятому в 2024 году, полноценное убежище в Польше должно иметь герметичные двери, не менее двух выходов и систему воздушных фильтров.

В этом вопросе Польша сейчас изучает опыт Швеции и Финляндии: первая построила убежища почти для всего населения уже к 2002 году, говорится в статье, а финская компания Temet Oy вместе с польским застройщиком Atlas Ward создали предприятие по строительству бункеров.

Помимо этого, польские власти запустили приложение «Где спрятаться» с картой убежищ. «Мы не хотим вас пугать, но мы хотим, чтобы вы знали, что делать. Если мы даем людям информацию без конкретных шагов, они чувствуют беспомощность, они чувствуют страх — а страх тоже является угрозой для нас», — сказал заместитель мэра Варшавы Томаш Менцина.