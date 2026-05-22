В Теннесси казнь заключенного Тони Кэррутерса отложили после неудачной попытки: медикам не удалось найти подходящую вену для смертельной инъекции. Об этом сообщает BBC со ссылкой на местный Департамент исправительных учреждений. Губернатор штата Билл Ли предоставил осужденному отсрочку на один год.

Казнь должна была состояться в четверг, 21 мая. Сотрудники тюремной медслужбы смогли установить основной внутривенный катетер, однако не сумели найти вторую подходящую вену для резервной линии подачи препарата, как требуется по протоколу.

«Команда продолжала следовать процедуре, но не смогла найти другую подходящую вену. После неудачной попытки ввести центральную линию казнь была отменена», — говорится в заявлении Департамента исправительных учреждений.

Дело Кэррутерса давно привлекает внимание правозащитников, которые указывают на серьезные нарушения в ходе судебного процесса, включая тот факт, что он защищал себя сам. Осужденный последовательно заявляет о своей невиновности.

«В его процессе было множество ошибок. Ему отказали в адвокате. Никаких физических улик, связывающих его с преступлением, нет. А показания информаторов, на которых строилось обвинение, позже были опровергнуты или признаны недостоверными», — заявили в Американском союзе защиты гражданских свобод.

Активисты собрали более 130 тысяч подписей под петицией с требованием провести по делу ДНК-тесты и дактилоскопию. В среду, 20 мая, они передали эти требования губернатору Ли, однако тот распорядился все равно привести смертный приговор в исполнение.

На прошлой неделе к кампании в защиту Кэррутерса присоединилась Ким Кардашьян, призвавшая своих подписчиков потребовать от офиса губернатора тестирования ДНК по этому делу.

Адвокаты осужденного также подали прошение о помиловании, указав на его тяжелое психическое состояние. По словам защитников, из-за шизоаффективного расстройства, биполярного расстройства и повреждений мозга Кэррутерс не способен рационально осознавать происходящее, включая собственную казнь.

«Теннесси не может продолжать пытать человека, отказываясь отвечать на серьезные вопросы о его невиновности», — заявила старший юрист ACLU Мария ДеЛибрато.

Преступления, за которые Тони Кэррутерс был приговорен к смертной казни, произошли в феврале 1994 года в Мемфисе, штат Теннесси. Согласно материалам дела, Кэррутерс вместе с сообщниками — братьями Джеймсом и Джонатаном Монтгомери — похитил и убил трех человек: 21-летнего Марселлоса Андерсона, его 43-летнюю мать Делоис Андерсон и 17-летнего Фредерика Такера.

Тела жертв со следами побоев и огнестрельными ранениями нашли 3 марта 1994 года на кладбище в Мемфисе под свежей могилой другого человека. Всех троих, как заявили судмедэксперты, похоронили заживо.

Следователи установили, что Марселлос Андерсон был вовлечен в наркоторговлю, а Кэррутерс пытался захватить контроль над нелегальным рынком в их районе. К таким выводам они пришли, изучив письма и записи разговоров Кэррутерса, сделанные еще до убийств — в 1993 году, когда он отбывал срок по другому делу. Мужчина упоминал некий «мастер-план» и обещал реализовать его «экстремально жестоко». Он также обсуждал с сокамерниками идею хоронить жертв в чужих могилах на кладбище.

После обнаружения тел Андерсонов и Такера в марте 1994 года Кэррутерс был арестован и с тех пор находится под стражей. На судебном процессе в 1996 году ключевыми доказательствами стали показания информаторов и сокамерников, слышавших его признания. Физических улик, связывающих Кэррутерса с преступлениями, представлено не было.

Джонатан Монтгомери был найден мертвым в камере до начала процесса. Джеймс Монтгомери, также приговоренный к смерти, позже добился пересмотра приговора и вышел на свободу в 2015 году. Уже после освобождения он дал показания, в которых «полностью оправдал» Кэррутерса и указал на другого подозреваемого — Ронни «Айбола» Ирвинга, убитого в 2002 году.

Кэррутерс, страдающий шизоаффективным расстройством и повреждениями мозга, был вынужден защищать себя в суде. Шесть назначенных ему адвокатов один за другим отказались от ведения дела после того, как клиент угрожал им расправой. Судья счел эти угрозы реальными и отказал обвиняемому в предоставлении нового защитника.

Верховный суд штата позже охарактеризовал поведение Кэррутерса как «оскорбительное и саморазрушительное». Жюри присяжных вынесло смертный приговор. Кэррутерс находится в камере смертников с апреля 1996 года.