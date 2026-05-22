Иран и Оман обсуждают введение системы взимания платы за проход через Ормузский пролив. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на посла Ирана во Франции Мохаммада Амин-Нежада.

Появление подобной системы должно формализовать контроль Ирана над движением через Ормузский пролив.

«Иран и Оман должны мобилизовать все свои ресурсы как для обеспечения безопасности, так и для наиболее эффективного управления навигацией», — уверен Амин-Нежад.

Он уточнил, что нововведения повлекут за собой расходы для участников судоходства, но система взимания платы будет прозрачной.

«Те, кто хочет извлечь выгоду, также должны будут внести свою долю», — заявил дипломат.

Дональд Трамп, по данным Bloomberg, не согласился на предложенные странами Персидского залива условия — он настаивает на том, чтобы Ормузский пролив оставался открытым без каких-либо ограничений или условий судоходства.

Судоходство через Ормузский пролив частично заблокировано с 28 февраля 2026 года. Тегеран в ответ на атаки США и Израиля предупредил о том, что Ормузский пролив закрыт для судов. После этого КСИР начал атаковать торговые суда, связанные с противниками, а также выставил морские мины в проливе. Трафик через Ормузский пролив упал примерно до 5% от довоенного уровня.

С марта США пытаются вынудить Иран восстановить судоходство, однако пока переговоры, как и военные усилия, результата не дали.