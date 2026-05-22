Соединенные Штаты Америки потратили на защиту Израиля от иранских ракет вдвое больше современных перехватчиков, чем сам Израиль, — и при этом истощили около половины всего стратегического запаса Пентагона. Об этом со ссылкой на внутренние оценки американского Министерства обороны сообщает The Washington Post.

В ходе операции «Эпическая ярость» американские военные выпустили более 200 перехватчиков THAAD — систем, составляющих основу стратегической ПРО США, — а также свыше 100 ракет SM-3 и SM-6 с кораблей в Восточном Средиземноморье. Израиль задействовал менее 100 ракет системы Arrow и около 90 перехватчиков David’s Sling, часть из которых ушла на отражение куда менее сложных угроз — ракет хуситов из Йемена и «Хезболлы» из Ливана.

По данным американских чиновников, США в целом выпустили примерно на 120 перехватчиков больше, чем Израиль, и перехватили вдвое больше иранских ракет.

Дисбаланс грозит обернуться стратегической проблемой для Вашингтона. Япония и Южная Корея, полагающиеся на американское ядерное сдерживание против Северной Кореи и Китая, уже выражают обеспокоенность тем, что арсенал США мог истощиться.

Эксперт аналитического центра Stimson Center Келли Григо предупредила, что у Пентагона осталось около 200 перехватчиков THAAD, а темпы производства не успевают восполнять расход. По ее словам, последствия могут дать о себе знать в том случае, если США окажутся втянуты в военные действия с другим противником.

Ситуацию осложняет то, что Израиль недавно вывел часть батарей противовоздушной обороны на техническое обслуживание. Если боевые действия возобновятся, дисбаланс лишь усугубится — и американские военные будут вынуждены компенсировать израильский дефицит из и без того истощенных запасов.

При этом Пентагон отрицает дисбаланс в ситуации с защитой Израиля. Более того, официальные представители военного ведомства защищают установившийся порядок вещей.

«Средства перехвата ракет — лишь один из инструментов в обширной сети систем и возможностей. Израиль и США в равной степени несли оборонительную нагрузку, максимально эффективно используя передовые средства противовоздушной и противоракетной обороны»,— заявил пресс-секретарь Пентагона Шон Парнелл.

Иран же, по данным американской разведки, сохранил около 70% довоенного ракетного арсенала. Большая часть высокообогащенного урана страны, судя по всему, уцелела.

По данным The Washington Post, постоянное давление Нетаньяху с требованиями возобновить войну вызывает сильное недовольство у ряда американских чиновников.

«Израиль не способен воевать и побеждать в войнах в одиночку, но об этом никто по-настоящему не знает, потому что никто не видит последствий», — заявил один из них на условиях анонимности.