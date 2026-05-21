Масштабные сокращения финансирования со стороны США и других западных стран лишили Демократическую Республику Конго инструментов, необходимых для раннего обнаружения и сдерживания вспышки Эболы — к такому выводу пришли гуманитарные организации и официальные лица, опрошенные Washington Post.

К среде, 21 мая, ВОЗ зафиксировала почти 600 случаев заражения — почти вдвое больше, чем тремя днями ранее, когда организация объявила международную чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения. Число погибших достигло 139 человек, увеличившись почти на 60% всего за несколько дней.

Дополнительную сложность создает отсутствие одобренных вакцин и препаратов против штамма Бундибуджио, который вызвал нынешнюю вспышку.

Деньги кончились — пришла болезнь

Американская помощь Конго обвалилась с $1,4 млрд в 2024 году до $430 млн в 2025-м, а на 2026-й финансовый год выделен лишь $21 млн. Одновременно было урезано финансирование ВОЗ. Директор Oxfam в Конго Манендзи Мангунду рассказал изданию, что раньше, в начале вспышки, были развернуты координационные центры ВОЗ, поступало защитное оборудование, открывались изоляторы. Теперь же на ежедневных межведомственных совещаниях запросы о финансировании повисают в воздухе.

По словам Атула Гаванде, бывшего высокопоставленного сотрудника USAID, средства на профилактические меры — эпидемиологический надзор и отслеживание контактов — были урезаны администрацией Трампа, несмотря на предупреждения специалистов. Для сравнения: вспышка 2022 года была выявлена менее чем за 48 часов и унесла жизнь лишь одного человека. Сейчас вирус, судя по всему, распространялся несколько недель, прежде чем его обнаружили.

Международный комитет спасения сообщил, что около 60% его медицинских учреждений в эпицентре вспышки были вынуждены закрыться в прошлом году из-за сокращения финансирования — главным образом американского, но также британского и немецкого.

Госдеп не согласен

Государственный департамент США отверг обвинения в том, что реформа USAID негативно сказалась на возможностях реагирования. Официальный представитель Томми Пиготт заявил, что американские усилия стали «более скоординированными и эффективными», поскольку финансирование теперь проходит через структуру в составе Госдепа, а не через отдельное ведомство. По его словам, США направили $23 млн двусторонней помощи Конго и профинансируют 50 центров лечения.

Высокопоставленный сотрудник ведомства также раскритиковал ВОЗ, назвав ее реакцию запоздалой, — вторя позиции госсекретаря Марко Рубио.

Гаванде назвал эту критику «верхом лицемерия»: администрация Трампа объявила о выходе из ВОЗ и одновременно ликвидировала финансирование систем слежения и быстрого реагирования в Конго и соседних странах. Часть защитного оборудования в результате месяцами пролежала на складах.

«Мы имеем дело с кризисом внутри кризиса внутри кризиса», — описала ситуацию Робин Сэвэдж из организации CARE.