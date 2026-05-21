Первый зампред комитета Госдумы по международным делам, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова назвала нормальной практикой смену спортивного гражданства фигуристами. Так она прокомментировала RTVI новость о том, что 13-летний Александр Плющенко — сын олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко — будет выступать за Азербайджан.

Журова пояснила, что, в отличие от многих других дисциплин, в фигурном катании и в борьбе «невероятная конкуренция».

«И спортсмен просто говорит: „Я хочу быть участником Олимпийских игр, Чемпионата мира, вот у меня такая мечта. Понятно, что если я останусь в России (кстати, то же самое может относиться к каким-то другим странам), у меня шансов нет никогда. Ну, просто вот от слова никогда», — рассказала депутат.

Она добавила, что в нынешних реалиях такие переходы связывают еще и с ограничениями, которые в мировом спорте вводят для отдельных стран, в том числе для России. Речь идет о запрете национальной символики — флага и гимна — либо о недопуске на соревнования спортсменов, выступающих за то или иное государство.

Некоторые россияне, недовольные решением семьи Плющенко, могут предъявить претензию, что фигурист тренировался «за наши налоги», заметила Журова.

«Но к Саше Плющенко предъявить эту претензию нельзя, он тренировался исключительно за деньги родителей. Тут только можно сказать: „Ну как же так, папа отпускает“. Ну, видите, у них своя подоплека, они говорят, что это возможность развития отношений с Азербайджаном, к примеру», — рассудила парламентарий.

Журова добавила, что в коньковых видах спорта есть риск оказаться в ситуации, когда нужно будет три года ждать очереди, чтобы получить допуск от Международного союза конькобежцев (ISU).

«ISU, если допустит Россию, — он допустит по одному спортсмену в одной дисциплине, значит, еще надо три года ждать, когда ты дождешься этой очереди. Так можно не дождаться и до следующей Олимпиады», — пояснила Журова.

ISU может принять решение и о допуске полных составов спортсменов, в максимальном количестве от сборной России, продолжила депутат. Но узнать об этом заранее и рассчитывать на такой вариант нельзя, дала понять она.

«И поэтому представляете, какая конкуренция высокая. И, конечно, спортсмены в этом случае начинают выбирать», — сказала олимпийская чемпионка.

Еще один щекотливый момент состоит в том, что спортсмен, который выбирает иное гражданство, тем самым занимает место какого-то представителя этой страны, что может быть невыгодно другим государствам.

Однако с переходом спортсменов из России ситуация, как правило, прямо противоположная.

«Получается, что русские занимают места других спортсменов из других стран, потому что наш в „десятке“ — лучше „первых“ во многих странах. Так же и в борьбе», — заключила Светлана Журова.

Плющенко-младший, комментируя «Спорт-Экспрессу» смену спортивного гражданства, заверил, что «был и остается русским». Он выразил надежду, что сможет «достойно представлять» Россию и Азербайджан на международной арене, а также «прославлять» академию своего отца Евгения Плющенко.

«Хочется, чтобы мы все дружили. Спорт нас всех объединяет. <…> Хочется, чтобы Россию все любили, приезжали. И не боялись», — говорится в заявлении юного фигуриста.

По словам Александра Плющенко, он также верит, что Россия и Азербайджан «будут мощно развивать зимние виды спорта».