Американский президент Дональд Трамп заявил, что США намерены уничтожить иранский высокообогащенный уран в случае, если Тегеран согласится передать им свои запасы ядерного топлива. Его слова приводит Clash Report.

«Нет, это мы его получим. Он нам не нужен. Мы его не хотим. Вероятно, мы уничтожим его после того, как получим, но мы не позволим им владеть им», — ответил Трамп на вопрос журналиста Белого дома о том, согласится ли Вашингтон с тем, чтобы Тегеран сохранил у себя высокообогащенный уран.

Он выразил мнение, что конфликт с Ираном завершится «очень скоро».

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи издал директиву, согласно которой обогащенный уран не должен вывозиться за пределы страны. По словам собеседников, иранские власти считают, что отправка ядерного топлива за границу сделает страну более уязвимой для будущих нападений со стороны США и Израиля.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил 21 мая, что в диалоге с Ираном наблюдаются «хорошие знаки».

«Но я не хочу быть слишком оптимистичным. Посмотрим, что произойдет в последующие пару дней», — сказал он.

По словам Рубио, Трамп предпочитает вариант с разрешением конфликта путем дипломатии и заключения соглашения с Ираном, однако в противном случае президент может прибегнуть к другим методам. Глава Госдепа не уточнил, о каких сценариях идет речь.

Любое соглашение окажется «невозможным», если иранские власти будут взимать плату за проход через Ормузский пролив, указал Рубио, назвав подобные попытки «абсолютно незаконными».

«Никто в мире не поддерживает систему взимания платы за проход. Этого не может быть. Это было бы неприемлемо», — подчеркнул госсекретарь.

Рубио добавил, что в Тегеран прибыли посредники от Пакистана для продолжения дипломатического процесса.