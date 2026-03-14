Вероятно, в будущем удастся достичь соглашения, которое «фактически будет гарантировать, что у Ирана не останется возможностей для обогащения урана». Так посол Израиля в России Одед Йосеф в интервью RTVI прокомментировал ранее звучавшее предложение Москвы вывезти иранский обогащенный уран для хранения или переработки.

«Решение проблемы ядерных амбиций Ирана путем заключения соглашения, которое фактически будет гарантировать, что у них не останется возможностей для обогащения урана, — это один из важных компонентов, который необходимо рассмотреть. Я имею в виду, что к этой проблеме можно было бы подойти комплексно с использованием других способов, отличных от тех, которые мы вынуждены применять в данный момент», — так дипломат ответил на вопрос RTVI о том, считают ли в Израиле инициативу Москвы все еще актуальной на фоне войны против Тегерана.

По словам посла, связанная с Ираном проблема, которую нужно решить, касается не только ядерной, но также ракетной программы и «поддержки Тегераном своих прокси в регионе».

«Можем ли мы достичь соглашения, которое будет охватывать все потенциальные угрозы? Вероятно, ответ — да. Достижимо ли оно в ближайшем будущем? Вероятно, ответ заключается в том, что нам все еще нужно больше времени, чтобы увидеть реальные изменения в образе действия — modus operandi — и в образе мыслей существующего иранского режима», — заключил Одед Йосеф.

В начале февраля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что Россия предлагала услуги по вывозу излишков обогащенного урана из Исламской республики.

«Россия предлагала эти свои услуги (по вывозу обогащенного урана. — Прим. RTVI) достаточно давно. Как возможный вариант, который привел бы к снятию определенных раздражителей для ряда стран», — сказал пресс-секретарь президента России.

Каким был ответ Тегерана на это предложение, не сообщалось.