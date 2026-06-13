В Швейцария в воскресенье пройдет референдум, на котором гражданам предстоит решить, следует ли ограничить численность населения страны. Инициатива предлагает установить верхний предел на уровне 10 млн человек к 2050 году и обязать власти принимать меры при достижении отметки в 9,5 млн, сообщает Swissinfo.

Сейчас население страны составляет около 9,1 млн человек. Проект, выдвинутый Швейцарской народной партией, предусматривает сокращение чистой иммиграции. В частности, предлагается ужесточить правила предоставления постоянного вида на жительство и, при необходимости, пересмотреть международные соглашения, включая договор о свободе передвижения с ЕС. Противники проекта считают, что такие меры могут ударить по экономике и подорвать отношения с Евросоюзом, а также усилить нагрузку на пенсионную систему из-за нехватки рабочей силы.

Федеральный совет и парламент рекомендовали отклонить инициативу. По данным опроса института gfs.bern, в конце мая 45% респондентов поддерживали ее, 52% выступали против. Окончательные результаты голосования ожидаются вечером 14 июня.

Одновременно на референдум вынесен вопрос о реформе альтернативной гражданской службы. Парламент предложил ужесточить условия перехода с военной службы, однако противники считают, что это не решит проблему комплектования армии. По последним опросам, мнения избирателей по этому вопросу разделились почти поровну.

Право голоса имеют около 5,6 млн человек. Явка обычно составляет от 40% до 50% в зависимости от остроты вопросов, вынесенных на референдум. По данным Федерального статистического ведомства страны в последние десять лет средняя явка на федеральных референдумах составляла от 41% до 57%. На практике это означает, что для победы на референдуме достаточно набрать менее 1,5 млн голосов.