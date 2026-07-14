Власти Ставропольского края и Ленинградской области ограничили использование служебных автомобилей на фоне проблем с топливом. О новых мерах главы регионов сообщили 14 июля.

Ставропольский губернатор Владимир Владимиров провел заседания оперштаба по вопросам топливного снабжения региона с участием краевых министров, глав муниципалитетов, представителей нефтяных компаний и антимонопольной службы. По его словам, штаб продолжит работу на постоянной основе — до полного снятия проблемы.

Владимиров признал, что ситуация с горюче-смазочными материалами остается тяжелой, прежде всего для обычных автомобилистов. При этом он выступил против ограничений для населения по номерам машин, QR-кодам или лимитам непосредственно на АЗС, так как такие меры, по его мнению, только увеличивают очереди. «Мы так делать не будем», — пообещал глава региона.

Вместо этого было решено ограничить использование служебного транспорта правительством и министерствами края: машины краевых руководителей теперь можно использовать только в пределах Ставрополя, а любые выезды требуют согласования с губернатором.

«Выезды с территории города Ставрополя членам правительства и, соответственно, министрам — только с моего личного согласия. Можно в устной форме, можете письменно. Но с этим надо заканчивать, потому начнем экономить с себя. <…> Внутри города можно пешком передвигаться, на велосипеде ездить внутри района», — заявил губернатор на видео, которое опубликовано в его телеграм-канале.

Владимиров призвал чиновников «таким образом отрегулировать свои планы», чтобы снизить потребление бензина и дизельного топлива.

«Поэтому с завтрашнего дня машины, пожалуйста, поставьте [в гараж], и хватит уже тратить и без того дефицитный бензин и дизельное топливо. <…> Начнем экономить все-таки с себя», — добавил он.

Аналогичные обращения направят муниципальным администрациям, краевой Думе и местным советам депутатов. По оценке властей, это позволит ежемесячно экономить около 3 тыс. тонн топлива, которое останется на рынке для других потребителей.

Для скорой помощи, пожарных расчетов, общественного транспорта, коммунальных и дорожных служб организуют закупки топлива по прямым контрактам с крупными нефтяными компаниями, уточнил Владимиров. Списки транспорта, допущенного к заправке, пересмотрят: в них оставят только технику, задействованную в рабочих процессах, а административные машины исключат.

Владимиров также предложил топливным компаниям увеличить лимит отпуска горючего на одну машину. По его словам, часть водителей вынуждена дважды вставать в очередь, чтобы получить нужный объем топлива, из-за чего очереди фактически растягиваются.

В Ленинградской области губернатор Александр Дрозденко поручил автобазе регионального правительства установить для автомобилей чиновников такой же лимит на топливо, какой действует на заправках для жителей области. Исключений для служебных машин не будет, подчеркнул он.

«Если мы просим жителей с пониманием относиться к временным сложностям с топливом, то и власть должна подавать пример. Дал поручение автобазе правительства Ленобласти установить для автомобилей чиновников такой же лимит на топливо, какой действует на заправках для всех жителей. <…> На решение текущих задач этого достаточно, а если чего-то не хватит — видео-связь никто не отменял. Лишних поездок не будет», — написал Дрозденко в своем телеграм-канале.

Руководителям органов местного самоуправления направлены аналогичные «настоятельные рекомендации» — ввести такие же ограничения для служебных автомобилей местных администраций.

Дрозденко также сообщил, что часть нефтяных компаний согласилась разрешить жителям заправлять в канистры до 10 литров топлива для садовой техники — бензопил, газонокосилок и другого инвентаря. Это можно сделать в счет лимита, установленного на конкретной АЗС.

Все объявленные меры, подчеркнул глава Ленинградской области, носят временный характер.

Ранее вице-премьер Александр Новак объяснял дефицит топлива в России частичным выходом из строя нефтеперерабатывающих заводов после ударов украинских беспилотников. Для стабилизации внутреннего рынка власти также ввели полный запрет на экспорт бензина и дизеля.