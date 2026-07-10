Дефицит топлива на российском рынке вызван выходом из строя нефтеперерабатывающих заводов после ударов украинских беспилотников. Об этом заявил вице-премьер России Александр Новак, пишет ТАСС.

Зампред российского правительства заверил, что ответственные органы предпринимают все возможные меры, чтобы повысить безопасность НПЗ и обеспечить загрузку инфраструктурных и производственных мощностей в объеме, необходимом для удовлетворения внутреннего спроса на автомобильное топливо.

По словам Новака, в России имеются все необходимые возможности для переработки нефтепродуктов.

«Понятно, что у нас мощностей достаточно. В целом, мы обеспечены в полном объеме. И даже на экспорт отправляем», — заявил вице-премьер.

Он также сообщил, что власти страны активно работают над организацией завоза дополнительных объемов топлива в российские регионы, где ощущается нехватка бензина и дизеля.

«Мы должны признавать, что есть проблемы и есть дефицит, из-за которого мы наблюдаем очереди. Либо иногда заправки нестабильно работают. Дефицит по понятным причинам, из-за того, что наши нефтеперерабатывающие заводы выходят частично из строя в ремонт из-за прилетов», — сказал министр.

Комментируя распоряжение о введении полного запрета на экспорт бензина и дизеля из России, Новак пояснил, что российское руководство решило пойти на такой шаг, чтобы стабилизировать ситуацию и удовлетворить потребности внутреннего рынка.

Вице-премьер также коснулся темы спекулятивного фактора на топливном рынке, возникшего из-за желания перекупщиков заработать на завышенных ценах, и потребовал от региональных управлений Федеральной антимонопольной службы уделить пристальное внимание этому вопросу.

При этом он обратил внимание, что вертикально интегрированные нефтяные компании, основные производители нефтепродуктов, удерживают стоимость бензина на АЗС на уровне, не превышающем показателей инфляции.

По данным Росстата, с 30 июня по 6 июля потребительские цены на автомобильный бензин выросли на 2,11% — по сравнению с ростом на 1,61% неделей ранее. Изменение цен произошло в 82 субъектах РФ. Средняя розничная цена бензина в стране достигла 69,11 рубля за литр.