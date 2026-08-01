Замоскворецкий суд Москвы избрал меру пресечения трем топ-менеджерам компании «Газпром энергохолдинг» (ГЭХ) по уголовному делу о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК). Карточки опубликованы на сайте суда. Подробности со ссылкой на источники приводит «Коммерсант».

Суд отправил в СИЗО на два месяца заместителя гендиректора по корпоративной защите ГЭХ Игоря Моисеенко и гендиректора ООО «ГЭХ Закупки» Игоря Мазина. Заместитель последнего по закупкам и логистике Алексей Чубшев получил домашний арест.

Материалы поступили в Главное следственное управление СК по Москве из управления «П» Службы экономической безопасности ФСБ России, пишет «Ъ».

По данным спецслужбы и следствия, фигуранты требовали у поставщиков ГЭХ откаты за покровительство и заключение новых контрактов.

Подозреваемых задержали 29 и 30 июля в бизнес-центре «Газпром Энергодом» на проспекте Вернадского в Москве. По данным источников газеты, Чубшев, которого поймали первым, признался в содеянном и согласился участвовать в оперативном эксперименте под контролем ФСБ.

Через Чубшева Мазин и Моисеенко получили по 1,5 млн настоящих рублей, а также муляжи 5 млн и 36,5 млн рублей соответственно.

Следствие проверяет обвиняемых на предмет других коррупционных преступлений и устанавливает их возможных сообщников в руководстве ГЭХ. По данным «Ъ», в деле, помимо троих топ-менеджеров, фигурируют неустановленные лица.