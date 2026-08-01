В период с 1 по 31 июля в сторону Московского региона летели 6225 беспилотников, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в мессенджере «Макс».

«Большая часть нейтрализована силами ПВО на дальних подступах», — говорится в сообщении.

Силы ПВО нейтрализовали 780 беспилотников на подлете к Москве, добавил мэр.

В ночь на 1 августа Собянин сообщал о четырех сбитых на подлете к столице дронах. По данным Минобороны РФ, с вечера пятницы до утра субботы силы ПВО перехватили и уничтожили 274 украинских беспилотника над российскими регионами.

Одна из крупнейших атак на Московский регион за последний месяц произошла в ночь на 20 июля. Тогда, по словам Собянина, в направлении Москвы летело более 400 БПЛА, большинство из них нейтрализовали «на дальних подступах», непосредственно на подлете к столице сбили 85 дронов. В результате атаки в городах Подмосковья были повреждены жилые дома и коммерческие объекты, несколько человек пострадали.