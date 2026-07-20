В результате атаки БПЛА на Московскую область в ночь на 20 июля пострадали 10 человек, в том числе три гражданина Китая и один ребенок. Об этом сообщил в телеграм-канале губернатор региона Андрей Воробьев.

На территории индустриального парка «Южные врата» произошел пожар, рассказала в телеграм-канале глава городского округа Домодедово Евгения Хрусталева.

«Пожар локализован, продолжается его тушение», — говорится в посте.

Кроме того, беспилотник попал в верхний этаж жилого дома в микрорайоне Южный. Пожара нет, поврежден фасад, уточнила глава округа.

По ее словам, один человек пострадал при возгорании частного дома, еще один — на трассе М-4, где беспилотник упал рядом с автомобилем.

Всего в Домодедовскую больницу госпитализированы шестеро мужчин, сообщил Воробьев. У четверых — осколочные ранения, один получил открытый перелом бедра, еще один — ранение голени. 74-летнего пациента с множественными осколочными ранениями переведут в московский центр, отметил губернатор.

Пострадавший 1974 года рождения находится в тяжелом состоянии, говорится в телеграм-канале Домодедовской больницы.

В Одинцовском округе у 11-летней девочки диагностирована острая реакция на стресс, госпитализация ей не потребовалась, сообщил Воробьев.

В Подольске пострадали две женщины 66 и 38 лет. Первой оказали помощь на месте, вторая отказалась от госпитализации.

Ранее Воробьев сообщил, что в результате падения беспилотников повреждено несколько частных домов и «отдельные объекты гражданской инфраструктуры», возникли возгорания.

В посте прокуратуры Московской области говорится о повреждении жилых домов и коммерческих объектов.

Склад Wildberries в Коледино (Подольск) в целях безопасности был эвакуирован, позже сотрудники вернулись на свои места, сообщили в пресс-службе компании. Логистический комплекс работает штатно.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с вечера 19 июля до 5 утра 20 июля в направлении Московского региона летело более 400 беспилотников. По его словам, большую часть дронов нейтрализовали силы ПВО «на дальних подступах». На подлете к Москве было уничтожено 85 БПЛА, уточнил Собянин.

По подсчетам ТАСС, который опирался на опубликованные мэром данные, это была одна из крупнейших попыток атаки на столицу за последние годы.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК) по факту атаки на Московский регион.

Всего над регионами России с 20:00 19 июля до 8:00 20 июля перехватили и уничтожили 381 украинский беспилотник, отчиталось Минобороны.