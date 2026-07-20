RTVI запустил рубрику о мировых финансовых рынках, ведущей которой стала Мара Вернер — цифровой персонаж, созданный с использованием технологий искусственного интеллекта. В новом формате она будет рассказывать о главных экономических событиях дня.

Для RTVI это не технологический эксперимент, а новый редакционный формат. Искусственный интеллект впервые стал лицом экономической рубрики — одного из сложных жанров информационной журналистики, где важны точность, оперативность и доверие аудитории.

При этом канал принципиально не скрывает использование искусственного интеллекта. В эфире Мара Вернер обозначена титром «ИИ-аналитик RTVI».

За образом Мары стоит полноценная редакционная команда. Были разработаны четыре концепции персонажа, после чего проведен кастинг. По задумке Мара — 34-летняя экс-аналитик, ушедшая из финансово-банковской сферы в медиа. Над внешностью, пластикой, интонацией и поведением Мары работали режиссер, стилист и ведущие RTVI, добиваясь естественной подачи информации.

«В последние годы цифровые ведущие появлялись в проектах медиа разных стран, однако RTVI использует эту технологию в своем новом формате, где искусственный интеллект становится постоянным лицом экономической рубрики, а не разовым экспериментом или демонстрацией возможностей нейросетей. Проект отражает подход RTVI к внедрению новых технологий: искусственный интеллект становится частью редакционного процесса, сохраняя неизменными ключевые журналистские принципы — проверку информации, редакционный контроль и ответственность за публикуемый контент», — отметили в редакции.

Смотрите новую рубрику в программе «Новости» на канале RTVI и в YouTube.