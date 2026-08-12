Латвия усиливает свою восточную границу беспилотниками, вертолетами и дополнительным персоналом, чтобы пресечь незаконное проникновение мигрантов из Беларуси и России. Повышенные меры безопасности сохранятся до конца года, сообщает Bloomberg.

Глава МВД страны Янис Домбрава заявил, что на границе обнаружили тоннель, через который мигранты проникали в страну. Похожие подкопы выявили в июле в соседней Литве.

Как утверждают латвийские чиновники, на которых ссылается агентство, поток нелегальных мигрантов организовала Беларусь, чтобы оказывать давление на страны Балтии и Польшу из-за их поддержки Украины.

Латвия, которая является членом ЕС и НАТО, имеет общую границу с Россией и Беларусью длиной 456 км.

«Мы хотим сделать одно простое заявление: открытия [латвийской границы] не будет», — заявил на пресс-конференции 11 августа премьер страны Андрис Кулбергс.

По его словам, нелегальная миграция в данном случае является организованным процессом, направленным против пограничной инфраструктуры Латвии. Он также указал, что это «коммерческая деятельность».

Как пишут местные СМИ, операция по пресечению нелегальной миграции получила название «Оборотень». В ней задействованы ключевые силовые структуры — пограничная служба, полиция, военная разведка, служба госбезопасности и вооруженные силы. Они будут обмениваться оперативной информацией о попытках незаконного пересечения границы и причастных к ним лицах, в том числе о подозреваемых организаторах.

Также власти будут взаимодействовать по этому вопросу с Литвой, Эстонией и Польшей. Операцию планируется продолжать как минимум до конца августа.