Канада ввела санкции против производителя бронетехники Streit Group, основанного выходцем из СССР Германом Гуторовым. Власти страны считают, что компания поставляла технику российским военным, сообщается на сайте канадского МИД.

Глава ведомства Анита Ананд заявила, что ограничения были введены после «многочисленных подтверждений» использования бронемашин Streit Group подразделениями Росгвардии в ходе боевых действий на Украине.

«Санкции, объявленные сегодня, снизят военный потенциал России против Украины, нарушив и затруднив способность Streit Group поставлять военные технологии и оборудование в Россию», — говорится в заявлении министра.

Посол России в Канаде, комментируя санкции в своем телеграм-канале, заявил, что они «не имеют практического эффекта», поскольку российские власти «не обращают на них внимания». Сама Streit Group на запросы журналистов о комментарии не ответила.

Основатель Streit Group Герман Гуторов переехал в Канаду из Советского Союза в период его распада и основал компанию в провинции Онтарио. Позднее Streit Group открыла крупное производство в Объединенных Арабских Эмиратах.

Бронемашины компании использовались в нескольких зонах вооруженных конфликтов. Ранее Streit Group штрафовали в США. Кроме того, компанию неоднократно обвиняли в нарушении санкционных ограничений ООН.

Канадские санкции предполагают заморозку активов Streit Group на территории страны, а также запрет для канадских граждан и компаний на любые сделки с ней. Ограничения последовали за мерами Евросоюза: в 2025 году ЕС внес в санкционные списки как саму Streit Group, так и Гуторова.

Украинско-канадский конгресс приветствовал решение Оттавы, но раскритиковал канадские власти за отсутствие персональных ограничений против Гуторова, который остается основателем и генеральным директором компании.

«Это указывает на необходимость для правительства выделить больше ресурсов на расследование и соблюдение законов об экспорте и санкциях, а также на необходимость полного торгового эмбарго против России и признания ее террористическим государством», — заявили в организации.

О поставках бронемашин Streit Group в Россию стало известно в 2023 году, когда, по утверждениям украинской стороны, военные ВСУ якобы захватили один из броневиков компании в зоне боевых действий. Впоследствии подразделения Росгвардии неоднократно публиковали фотографии с бронеавтомобилями Streit Spartan.

Через несколько месяцев после начала российской военной операции на Украине Streit Group открыла производственный объект в Уганде, власти которой поддерживают тесные отношения с Москвой.