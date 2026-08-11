Верховный суд Башкирии восстановил Ратмира Мавлиева в должности мэра Уфы, решение вступило в силу незамедлительно. Об этом сообщил «БИЗНЕС Online» его адвокат Марат Самойлов.

В разговоре с UFA1.RU защитники пояснили, что Мавлиев восстановлен в должности задним числом с 15 июля — то есть с первого дня после того, как Горсовет Уфы единогласно расторг с ним контракт.

«Все наши доводы в исковом заявлении судом были услышаны, им дана соответствующая оценка. <…> Решение Горсовета признано незаконным», — заявили адвокаты.

«БИЗНЕС Online» отмечает, что Мавлиев, несмотря на это решение, не сможет вернуться на работу, поскольку все еще находится под следствием.

Мавлиеву предъявлены обвинения в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий группой лиц из корысти или личной заинтересованности (пп. «в, г, е» ч. 3 ст. 286 УК) и получении особо крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК).

После задержания в конце апреля экс-мэра сначала поместили в СИЗО, потом перевели под домашний арест, а в начале июля смягчили меру пресечения до запрета определенных действий.

По версии следствия, Мавлиев причастен к незаконному отчуждению земельного участка площадью более 1,3 тыс. кв. м на территории санатория «Радуга».

Также силовики считают, что он получил от девелопера 10 млн рублей за покровительство при вводе в эксплуатацию многоквартирного дома и собрал порядка 30 млн рублей с рекламных агентств под видом добровольных пожертвований через подставные фонды.

Из этих незаконно полученных денег он потратил 21 млн рублей на автомобиль для личных и служебных поездок, утверждает следствие.

14 июля депутаты Горсовета своим решением отстранили Мавлиева от должности мэра. Формально причиной стал отзыв его допуска к гостайне, однако в ходе заседания депутаты указали на коррупционный и аморальный фон вокруг мэра на фоне продолжающейся СВО.

«Бойцы за месяц получают 200 тысяч, Родину защищают, кровь проливают, каждый день рискуют. А тут за 5 минут почти 200 тысяч тратится на девушек легкого поведения. Коррупционная составляющая — понятно, но аморалка — это вообще беспредел», — возмутился депутат Павел Васильев.

Мавлиев отверг обвинения в свой адрес. Он обжаловал и действия следователей, и решение Горсовета. Его ходатайство против следствия с конца июля находится на рассмотрении кассационного суда, сообщал «Коммерсантъ».

По данным «БИЗНЕС Online», после увольнения Мавлиеву предложили продолжить работу в горадминистрации на одной из следующих позиций: дворник, слесарь-сантехник, электромонтер, водитель. Также ему предложили вакансии эксперта I категории в отделе градостроительного контроля и в управлении капитального строительства. Он ответил на все отказом.