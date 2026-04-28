Мэр Уфы Ратмир Мавлиев задержан и доставлен в Следственное управление СКР по Башкирии на Петропавловской улице. Об этом пишет «Ъ-Уфа».

В пресс-службе администрации Уфы сообщили RTVI, что информации о задержании Мавлиева на текущий момент нет.

«Если говорить о работе администрации, то все у нас в штатном режиме работает, все службы, все управления», — отметили в ведомстве.

По данным Baza, его взяли сотрудники ФСБ прямо в рабочем кабинете. Shot сообщает, что у Мавлиева и двух его заместителей прошли обыски.

Вместе с мэром задержаны его заместители — Рустам Хазиев и Агарагим Кагиргаджиев, пишут Mash и Shot. Поводом для задержания, по предварительным данным, стала продажа земельного участка санатория «Радуга».

«Ъ-Уфа» уточняет, что еще в середине марта портал «Пруфы» сообщал о возбуждении уголовного дела в отношении гендиректора ООО «ЕРКЦ Уфы» Айгуль Винниковой — ее подозревают в махинациях с землей того же санатория.

По информации Mash, чиновники «отмежевали» земли санатория «Радуга» и «продали без торгов своим людям».

«Кусок земли расположен в хорошем месте — в сосновом бору с видом на реку Уфа в микрорайоне “Зеленая роща”. Примерная схема была такова: ЕРКЦ сделал санаторий своим филиалом, потом отмежевал участок площадью 0,13 га с гаражом, провел по кадастровым делам, а дальше его продали без всяких конкурсов и аукционов. “Радугу” продолжили дробить и далее — по предварительным данным, новые хозяева хотели продать и следующие участки земли», — говорится в посте.

UPD: в СКР сообщили, что против мэра Уфы возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий и получении взятки в особо крупном размере. Кроме того, два его заместителя и директор санатория, чье название не приводится, проходят фигурантами по делу о превышении должностных полномочий. По версии следствия, подозреваемые «организовали незаконное отчуждение земельного участка площадью более 1300 кв. м, расположенного на территории одного из санаториев города Уфы», стоимостью свыше 13 млн рублей.

Мавлиев возглавляет администрацию Уфы с марта 2022 года, до этого с марта 2019 по февраль 2022 года руководил администрацией Нефтекамска.